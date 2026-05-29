30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «СКА-Хабаровск-2» (10-е место, 10 очков) и «Родина-М» (13-е место, 7 очков). Хозяева демонстрируют сумасшедшую результативность: 13 голов за 5 матчей (2.60 в среднем). Гости переживают ужасный кризис: 4 поражения подряд и 16 матчей подряд с пропущенными голами. Учитывая атакующую мощь хозяев и тотальную нестабильность обороны гостей, ждeм результативный матч с победой СКА-Хабаровск-2.

«СКА-Хабаровск-2»

Команда из Хабаровска занимает 10-е место. В атаке настоящий фейерверк: 13 голов за 5 матчей (2.60 в среднем). Однако и оборона страдает: 11 пропущенных за 5 игр (2.20 в среднем). В прошлом туре разгромное поражение от «Металлурга Липецк» (0:4), но до этого были разгромы «Зенита Пенза» (5:0) и «Строгино» (4:2). Лучший бомбардир – Степан Бурдаков (6 голов в 8 матчах) – один из лучших снайперов лиги.

«Родина-М»

Московский фарм-клуб находится на 13-м месте. Родина-М проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 16 последних играх подряд – чудовищная серия. За последние 5 матчей пропущено 9 голов (1.80 в среднем), а забито всего 4 (0.80 в среднем). В прошлом туре минимальное поражение от «Шумбрата» (0:1). Лучший бомбардир – Антон Камышенко (3 гола). На выезде шансов почти нет.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск-2»

10-е место, 10 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Степан Бурдаков (6 голов)

Средние показатели за 5 матчей: 2.60 забито, 2.20 пропущено

За 5 игр забил 13 голов, пропустил 11

«Родина-М»

13-е место, 7 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Антон Камышенко (3 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 16 последних матчах

За 5 игр забила 4 гола, пропустила 9

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»

Встреча одной из самых атакующих команд лиги против абсолютно разбалансированной команды с 16-матчевой серией пропущенных голов. «СКА-Хабаровск-2» при такой обороне сам может пропустить, но атака с Бурдаковым во главе должна принести результат. «Родина-М» не умеет сушить матчи и регулярно проигрывает. Логично играть победу хозяев в сочетании с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки