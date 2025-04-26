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«СКА-Хабаровск-2» – «Химки-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

26 апреля 2025 11:54
СКА-Хабаровск-2 - Химки-М
27 апр. 2025, воскресенье 08:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
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1.9
обеда «Химки-2» – коэффициент 1.90
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27 апреля на стадионе в Хабаровске состоится матч Вторая лига Б между командами «СКА-Хабаровск-2» и «Химки-2». Команды продемонстрировали разные результаты в текущем сезоне, и в этом прогнозе мы постараемся определить наиболее вероятный исход предстоящего матча.

«СКА-Хабаровск-2»

После 4 туров «СКА-Хабаровск-2» набирает 4 очка и занимает 12 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Это указывает на слабую оборону и проблемы в защите, которые стали очевидными в последних матчах. В атаке «СКА-Хабаровск-2» может создавать моменты, но стабильности в реализации нет. Денис Першин, лучший бомбардир команды, имеет 2 гола в 3 матчах, но этого недостаточно, чтобы уверенно конкурировать с более сильными командами.

«Химки-2»

«Химки-2» также набрали 4 очка в 4 матчах, занимая 10 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов, а пропустила 4. Это свидетельствует о более сбалансированной игре в обеих фазах, чем у «СКА-Хабаровск-2». В атаке команда забивает в среднем 1 гол за матч, что при достаточно крепкой обороне даeт им шанс на результат. В последних личных встречах против «СКА-Хабаровск-2» «Химки-2» не пропускали и забивали, что добавляет уверенности в их будущий успех.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск-2»

  • 12-е место, 4 очка, забивает 1.20 гола за матч, пропускает 2.00 гола.
  • Проблемы в обороне, пропустили 10 голов за последние 5 матчей.
  • Трудности с результативностью, хотя команда иногда способна создать моменты.

«Химки-2»

  • 10-е место, 4 очка, забивает 1.00 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Хорошо настроенная оборона, пропускают немного, но атакующие действия требуют улучшений.
  • Не проигрывают в 3 последних матчах против «СКА-Хабаровск-2».

Личные встречи
29% (2)
14% (1)
57% (4)
8
Забитых мячей
14
1.14
В среднем за матч
2
4:3
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 5
04.08.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Химки-М
1 : 0
21.04.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
12.11.2023
Химки-М
Россия. Вторая лига. Группа 3, 16 тур
СКА-Хабаровск-2
4 : 3
11.10.2022
Химки-М
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
Химки-М
1 : 1
24.08.2022
СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
Химки-М
1 : 0
04.11.2021
СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
14.09.2021
Химки-М
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Прогноз на матч

«СКА-Хабаровск-2» не показал стабильности в текущем сезоне, что делает их уязвимыми против крепких команд, таких как «Химки-2». Команда из Хабаровска имеет слабые стороны в обороне, и это может сыграть решающую роль. В то же время, «Химки-2» демонстрируют более сбалансированную игру и имеют хороший опыт в последних встречах против этого соперника. Это делает их фаворитом встречи.

Предполагается, что «Химки-2» смогут вырвать победу в этом матче, однако стоит отметить, что «СКА-Хабаровск-2» способен забить хотя бы один гол, учитывая свою атакующую мощь, несмотря на проблемы с обороной.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Химки-2» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «СКА-Хабаровск-2» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

1.9
обеда «Химки-2» – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Химки-М СКА-Хабаровск-2
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