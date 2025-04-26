27 апреля на стадионе в Хабаровске состоится матч Вторая лига Б между командами «СКА-Хабаровск-2» и «Химки-2». Команды продемонстрировали разные результаты в текущем сезоне, и в этом прогнозе мы постараемся определить наиболее вероятный исход предстоящего матча.

«СКА-Хабаровск-2»

После 4 туров «СКА-Хабаровск-2» набирает 4 очка и занимает 12 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Это указывает на слабую оборону и проблемы в защите, которые стали очевидными в последних матчах. В атаке «СКА-Хабаровск-2» может создавать моменты, но стабильности в реализации нет. Денис Першин, лучший бомбардир команды, имеет 2 гола в 3 матчах, но этого недостаточно, чтобы уверенно конкурировать с более сильными командами.

«Химки-2»

«Химки-2» также набрали 4 очка в 4 матчах, занимая 10 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов, а пропустила 4. Это свидетельствует о более сбалансированной игре в обеих фазах, чем у «СКА-Хабаровск-2». В атаке команда забивает в среднем 1 гол за матч, что при достаточно крепкой обороне даeт им шанс на результат. В последних личных встречах против «СКА-Хабаровск-2» «Химки-2» не пропускали и забивали, что добавляет уверенности в их будущий успех.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск-2»

12-е место, 4 очка, забивает 1.20 гола за матч, пропускает 2.00 гола.

Проблемы в обороне, пропустили 10 голов за последние 5 матчей.

Трудности с результативностью, хотя команда иногда способна создать моменты.

«Химки-2»

10-е место, 4 очка, забивает 1.00 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Хорошо настроенная оборона, пропускают немного, но атакующие действия требуют улучшений.

Не проигрывают в 3 последних матчах против «СКА-Хабаровск-2».

Личные встречи 29% (2) 14% (1) 57% (4) 8 Забитых мячей 14 1.14 В среднем за матч 2 4:3 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур СКА-Хабаровск-2 0 : 5 Химки-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур Химки-М 1 : 0 СКА-Хабаровск-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур СКА-Хабаровск-2 0 : 1 Химки-М Россия. Вторая лига. Группа 3, 16 тур СКА-Хабаровск-2 4 : 3 Химки-М Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур Химки-М 1 : 1 СКА-Хабаровск-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур Химки-М 1 : 0 СКА-Хабаровск-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур СКА-Хабаровск-2 3 : 2 Химки-М

Прогноз на матч

«СКА-Хабаровск-2» не показал стабильности в текущем сезоне, что делает их уязвимыми против крепких команд, таких как «Химки-2». Команда из Хабаровска имеет слабые стороны в обороне, и это может сыграть решающую роль. В то же время, «Химки-2» демонстрируют более сбалансированную игру и имеют хороший опыт в последних встречах против этого соперника. Это делает их фаворитом встречи.

Предполагается, что «Химки-2» смогут вырвать победу в этом матче, однако стоит отметить, что «СКА-Хабаровск-2» способен забить хотя бы один гол, учитывая свою атакующую мощь, несмотря на проблемы с обороной.

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