В 23-м туре Второй лиги России на стадионе им. В.И. Ленина встретятся «СКА-Хабаровск-2» и «Коломна». Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы, и матч станет важным для улучшения их позиций. «СКА-Хабаровск-2» занимает 13-е место с 15 очками, в то время как «Коломна» находится на 15-м месте с 11 очками. Оба коллектива имеют проблемы с обороной, что может привести к открытой игре с большим количеством голевых моментов.
Анализ команды «СКА-Хабаровск-2»
Под руководством Игоря Протасова «СКА-Хабаровск-2» демонстрирует нестабильную игру, хотя команда не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Коломны». Лучший бомбардир команды – A. Khashkulov, забивший 7 мячей в 19 матчах, продолжает оставаться ключевым игроком в атаке. В последних матчах «СКА-Хабаровск-2» стабильно забивает, но также много пропускает, что свидетельствует о проблемах в обороне.
Последние 5 матчей:
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«СКА-Хабаровск-2» 1:1 «Сахалин»
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«СКА-Хабаровск-2» 2:1 «Арсенал-2 Тула»
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«Зенит Пенза» 2:1 «СКА-Хабаровск-2»
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«СКА-Хабаровск-2» 0:0 «Академия футбола Спартак»
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«Композит» 5:2 «СКА-Хабаровск-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
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Забивает в 3 последних матчах
Анализ команды «Коломна»
Команда Александра Куранова испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне. «Коломна» проигрывает в 3 последних матчах в гостях, а в последних 5 матчах команда пропустила 14 голов. Несмотря на это, команда способна забивать, особенно в матчах против «СКА-Хабаровск-2», где забивала в 3 последних встречах. Однако, серьезные проблемы в обороне делают их уязвимыми против соперников, которые могут эффективно использовать моменты.
Последние 5 матчей:
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«Коломна» 0:4 «Орел»
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«Салют» 6:1 «Коломна»
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«Коломна» 1:0 «Рязань»
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«Космос» 2:0 «Коломна»
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«Коломна» 0:2 «Сахалин»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2.80 гола за матч
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Забивает в среднем 0.80 гола за матч
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Пропускает в 14 из 16 последних матчей
Тактический разбор
«СКА-Хабаровск-2» строит игру вокруг атакующей активности A. Khashkulov, что делает их сильными в контратаках. Однако команда испытывает сложности в обороне, пропуская в среднем почти 2 гола за матч. Основная цель будет удерживать мяч в середине поля и стараться использовать ошибки соперника на контратаках.
«Коломна» вынуждена играть на оборону, особенно учитывая их слабые результаты в последних матчах. Команда часто допускает ошибки в защите, что приводит к большому количеству пропущенных голов. Основная ставка будет на контратакующую игру, пытаясь использовать слабости обороны «СКА-Хабаровск-2».
Личные встречи
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01.06.2024 – «Коломна» 3:3 «СКА-Хабаровск-2»
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22.10.2023 – «СКА-Хабаровск-2» 4:1 «Коломна»
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10.11.2022 – «Коломна» 4:1 «СКА-Хабаровск-2»
Коэффициенты букмекера:
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Победа «СКА-Хабаровск-2»: 2.10
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Ничья: 3.20
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Победа «Коломны»: 3.40
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Оборона обеих команд оставляет желать лучшего, что увеличивает вероятность голов с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Обе команды часто играют в матчах с высокой результативностью.
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Более рискованная ставка: Победа «СКА-Хабаровск-2» (2.10). Команда имеет преимущество в личных встречах и лучше играет дома.
Рекомендация: Победа «СКА-Хабаровск-2» за коэффициент 2.10.