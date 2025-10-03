Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Сахалин
Сахалин
Южно-Сахалинск
Стадион:
Спартак
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Во Второй лиге проведут самый ранний матч в истории российского футбола
2024.06.25 03:31
1
Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»
2024.04.12 17:14
8
В 2DROTS назвали цель клуба в Fonbet Кубке России
2023.08.02 21:47
Видео
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
2022.11.13 13:06
2
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
2021.10.22 14:57
1
«Балтика» останется в ФНЛ
2019.05.28 15:59
17
Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию
2018.09.26 14:53
7
РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами
2018.09.17 20:29
52
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
36
Защитник «Сахалина» Сорокин перешел в «Ростов»
2017.02.24 22:36
Григорян: «Болельщики просили меня привезти «Спартак» в Хабаровск»
2016.08.24 16:07
Кубок России. «СКА-Хабаровск» победил «Сахалин» и в следующем раунде турнира сыграет со «Спартаком»
2016.08.24 12:52
1
Кубок России. «Уфа» крупно обыграла «Сахалин»
2015.09.23 14:51
1
«Сахалин» уволил Сабитова
2015.07.10 10:13
9
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
2
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
3
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+