РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами

В понедельник, 17 сентября, состоялся заключительный матч седьмого тура российской Премьер-лиги. В нем в Екатеринбурге встретились «Урал» и «Ростов».

РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 6.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

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Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 21; 2:0 – Ткачев, 51; 3:0 – Джорджевич, 73: 4:0 – Бакаев, 82.

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

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Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

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