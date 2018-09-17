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    РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами

    В понедельник, 17 сентября, состоялся заключительный матч седьмого тура российской Премьер-лиги. В нем в Екатеринбурге встретились «Урал» и «Ростов».

    РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

    Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Полоз, 6.

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 21; 2:0 – Ткачев, 51; 3:0 – Джорджевич, 73: 4:0 – Бакаев, 82.

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 20:29
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    Комментарии51
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2018, 13:39

      Ростову нужна победа, есть шанс закрепиться на 2 месте...удачи дончанам !!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 17 сентября 2018, 09:30

      Уралу победу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 сентября 2018, 08:42

      апрр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 сентября 2018, 21:45

      Интересно, у Спиртака это был стратегический проигрыш или тактический? Где искать изюмину? Ха!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 сентября 2018, 21:23

      Спартак расстроил!!!

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 сентября 2018, 19:13

      Голов, побольше голов!!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 11:28

      Ну в этом туре на отсутствие голов грех жаловаться! Думаю ростовчан сегодня прорвет и они трешку (минимум) вкатят!

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Serjoga 17 сентября 2018, 13:09

      В этом туре и красивых голов много. Ростов конечно хорош, но и Урал должно прорвать в ближайших турах. Тяжело просчитать результат!!! + Уралу то что дома играют, + Ростову хороши в контр атаке. Дилема

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 13:34

      Пусть прорвет Урал, но не в этом туре! Хочется Спартак оставить позади себя по итогам 7-ми туров!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Serjoga 17 сентября 2018, 17:04

      надо два-зарядил на 2-0 в пользу наших
      кстати а когда новый исландец появится?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > dik_fransis 17 сентября 2018, 19:53

      Когда тренироваться начнёт!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 16 сентября 2018, 15:19

      Зенит- чемпион !!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 17 сентября 2018, 08:51

      Зенит и ЦСКА разыграют чемпионство между собой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > vladimir-7 17 сентября 2018, 10:48

      ЦСКА в этом сезоне не соперник Зениту....))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 17 сентября 2018, 13:03

      Пока да. Но ЦСКА в этом году устроит и второе место.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 17 сентября 2018, 13:13

      ...в этом сезоне...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > altair2004 17 сентября 2018, 21:53

      Локо вообще не понятно как чемпионом стал в прошлом году....там вроде юбилей был какой-то у РЖД..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 сентября 2018, 15:13

      Оренбург сдаст игру Зениту.
      У них один и тот же спонсор.
      Выводы делайте сами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > amazonaws 16 сентября 2018, 15:53

      Сделали, ты идиот

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +772

      FCTB > amazonaws 16 сентября 2018, 16:17

      Есть конкретная информация? Или ты просто так решил потрепать своим языком?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 сентября 2018, 15:04

      Зачем вообще играть эту игру? Было бы проще ,если бы Миллер в своем твиттере объявил счёт и всё...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 16 сентября 2018, 14:36

      эль газико

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