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  • РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами

РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами

17 сентября 2018, 20:29
52

В понедельник, 17 сентября, состоялся заключительный матч седьмого тура российской Премьер-лиги. В нем в Екатеринбурге встретились «Урал» и «Ростов».

РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кардозу, 5; 1:1 – Ан. Миранчук, 32.

Рубин (Казань) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 6.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 21; 2:0 – Ткачев, 51; 3:0 – Джорджевич, 73: 4:0 – Бакаев, 82.

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ерохин, 14; 0:2 – Ерохин, 45; 1:2 – Ойеволе, 48.

Текстовая онлайн-трансляция

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вандерсон, 9; 0:2 – Классон, 14; 0:3 – Мамаев, 58; 0:4 – Игнатьев, 82.

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родолфо (с пенальти), 20; 1:1 – Джикия, 56; 1:2 – Швец, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Рубин Енисей Уфа ЦСКА Арсенал Крылья Советов Оренбург Зенит Анжи Краснодар Спартак Сахалин Урал Ростов
Комментарии (52)
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zigbert
1536913040
Возможно эта игра для Локомотива будет репетицией к предстоящим матчам в ЛЧ.
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Полная Канистра
1536950963
да уж ковбои то фальшивые только в карты и умеют играть но не как не в футбол
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amazonaws
1536951357
Невероятный по красоте матч и количество опасных ситуаций выдали команды. Сперва доминировали на поле железнодорожники но, первыми забили Динамо. Гол, уже на 5-й минуте, забил новичок клуба Мигел Кардозу. Это его первый гол в чемпионате играя за Динамо. После удаления Крыховяка уже "Динамо" полностью инициативой завладело играя в большинстве! Острее играть бело-голубые начали ещё незадолго до удаления поляка, и в итоге, едва не вырвали победу у Локомотива. Изначально, подопечные Хохлова в интервью, после перерыва, были согласны и на ничью. Стандарт разыграл Фэрнандэш и навесил в штрафную Динамо. В сутолоке, мяч ударяется в ногу динамовца и, от него, отскакивает к Крыховяку. На замедленном повторе это хорошо видно. Гжегош в падении бьёт головой по воротам, но Шунин отражает прямо на Миранчука. Антон не растерялся и забил ответный гол в ворота Динамо. Судья Матюнин верно его засчитал с подсказки бокового. На что наиграли, то и получили. Боевая НИЧЬЯ! Удары - 11:15; Удары в створ – 4:6; Угловые – 3:4; Офсайды – 1:1; Сэйвы – 5:3; Фолы – 11:8; Жёлтые карточки – 3:0; Красные карточки – 1:0; Крыховяк за вторую желтую. Замены – 3:3; Владение мячом – 48%:52%.
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zigbert
1536954867
Ничья все же наиболее справедливый результат.
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DOCTOR PENALTY
1537096330
Желаю Оренбургу сыграть достойно. Одно смущает: обе команды работают на газу, спонсор у них один и тот же.
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kvm
1537096814
договорняк газпромовский 146%
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vshter76
1537097814
эль газико
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Тазит
1537099495
Зачем вообще играть эту игру? Было бы проще ,если бы Миллер в своем твиттере объявил счёт и всё...
Ответить
amazonaws
1537100012
Оренбург сдаст игру Зениту. У них один и тот же спонсор. Выводы делайте сами.
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_Marqella_
1537100393
Зенит- чемпион !!!!
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