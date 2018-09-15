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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Локомотив - Динамо

14.09.2018, Пятница, 19:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Локомотив - Динамо Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
14 апреля, суббота 14:00 Динамо 0:4 Локомотив
12 тур
1 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Динамо 2:2 Локомотив
3 тур
2 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:15 Динамо 2:2 Локомотив
12 тур
2 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 4:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Динамо
9 тур
21 сентября, суббота 13:30 Динамо 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:30 Динамо 1:0 Локомотив
6 тур
25 августа, суббота 13:30 Локомотив 2:3 Динамо
Товарищеские матчи 2012

9 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 Локомотив
37 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Динамо 4:1 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:30 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Локомотив
4 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +684

    Докторо123 15 сентября 2018, 17:28

    Федя на лавке???

    0
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 14 сентября 2018, 20:40

    опять с одним нападающим...достало!

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    Рейтинг: +46

    semenov m 14 сентября 2018, 18:07

    Локо

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 сентября 2018, 09:26

    ничья

    2
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    Рейтинг: +611

    Vitaliy1980 > andrej-lucevich 14 сентября 2018, 21:06

    Думаю да.

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