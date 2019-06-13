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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Эльфсборг
Себастьян Хольмен
€ 400 тыс
Себастьян Хольмен
Эльфсборг
29 апреля 1992 (34)
#8 | Защитник
Швеция
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Публикации
«Динамо» объявило об уходе Хольмена
2019.06.13 06:38
Хольмен покинет летом московское «Динамо»
2019.06.04 01:24
3
«Динамо» продлило контракт с Рыковым
2018.12.23 07:50
4
Хохлов: «Шунич и Хольмен показали, как справляться с Дзюбой»
2018.10.25 11:08
9
Хольмен: «Сборная Швеции сильна и без Ибрагимовича с Вернблумом»
2017.12.09 18:20
3
Хольмен: «На сегодняшний день «Спартак» – лучшая команда России»
2017.07.22 01:36
12
Клаэссон: «Реальная Россия оказалась даже лучше, чем я ожидал»
2017.02.15 09:06
18
Хольмен: «Почему остался в «Динамо»? Мне нравится Москва, я люблю этот клуб»
2016.11.03 12:27
4
Хольмен: «Ибрагимович воровал байки, дрался со сверстниками и делал много других сумасшедших вещей»
2016.11.03 12:05
3
Хольмен: «Хотелось бы, как и Панченко, попасть в национальную сборную из ФНЛ»
2016.10.12 22:47
Хольмен: «Победить «Ростов» помог быстрый гол»
2016.09.21 16:19
1
Хольмен: «Разница между ФНЛ и Премьер-лигой не так уж и велика»
2016.07.11 23:23
2
Хольмен остается в «Динамо»
2016.07.09 21:24
Орещук: «Губочан остается в «Динамо», по Денисову предложений нет»
2016.06.21 16:08
3
Самба и Хольмен не примут участия в матче с «Кубанью»
2016.05.15 22:37
4
Хольмен: «Игроки «Динамо» стараются не думать о возможном вылете в ФНЛ»
2016.04.17 20:31
1
Кобелев: «Наигрывать новичков придется по ходу Кубка и чемпионата»
2016.02.27 07:47
1
Лахтер: «Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна в России»
2016.02.26 18:53
3
Кобелев прокомментировал травмы Холмена и Соснина
2016.02.25 10:58
1
Холмен: «Чемпионат России – сильная лига»
2016.02.25 06:17
Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»
2016.02.21 23:47
2
Холмен: «Уверен, что многие в Швеции считают мой переход в «Динамо» не лучшим решением»
2016.02.21 12:34
1
Силкин: «С точки зрения защиты приобретение Холмена «Динамо» было просто необходимо»
2016.02.19 13:18
1
Пильгуй: «Динамо» требуются усиления на всех позициях, за исключением вратарской»
2016.02.19 12:32
Сысоев: «Надеемся, что новички уже в самом ближайшем будущем смогут приносить пользу «Динамо»
2016.02.18 23:36
Холмен: «Динамо» способно воплотить в жизнь мою мечту»
2016.02.18 21:31
3
Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо»
2016.02.18 19:47
2
«Динамо» договорилось о переходе защитника «Эльфсборга»
2016.02.11 11:34
5
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