Лахтер: «Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна в России»

Футбольный агент Денис Лахтер поделился своим мнением о приобретениях и активности российских клубов в зимнее трансферное окно, которое закроется сегодня в полночь по московскому времени.

"Давно не приходилось видеть такого посредственного трансферного окна! Трудно сказать, кто усилился лучше. Количество – это не всегда качество. В большинстве своем это усиления со знаком минус.

"Локомотив" взял непонятного парня из "Олимпии"! Там был Андраж Шпорар, который блистал в последнее время и перешел в "Базель" за 2,8 миллиона евро. А тут непонятная сумма за футболиста, который играл в Словении далеко не первую скрипку. Что касается ЦСКА и Оланаре, то подобные трансферы особых иллюзий не питают. Да, он хорош в борьбе и неплохо играет головой. Но даже в чемпионате Китая он не выделялся.

Про "Динамо" даже говорить не стоит. Приобретения по деньгам, но не верю, что кто-либо из этих исполнителей способен усилить команду. Хотя на фоне пионерского отряда Андрея Кобелева это возможно.

В целом никто не удивил в трансферное окно. Надеюсь, пришедшие исполнители внесут свою лепту. Прежде всего хотелось бы зрелищности. Ждать осталось недолго", - отметил Лахтер.