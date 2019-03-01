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Аарон Оланаре
Аарон Оланаре
Завершил карьеру
4 июня 1994 (32)
#80 | Нападающий
189 см
Нигерия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел из «Бейтара» в «Сычуань Лонгфор»
2019.03.01 15:54
3
Фото
Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел в «Бейтар»
2018.10.12 15:51
2
Оланаре после ухода из ЦСКА начал переговоры со «Спортингом»
2018.08.17 19:15
4
ЦСКА расторг контракт с Оланаре
2018.08.14 13:49
25
Оланаре тренируется с молодежной командой ЦСКА
2018.07.25 15:27
2
Рязанцев, Эзатолахи, Оланаре – в основе «Амкара» на матч с «Рубином»; Попов, Коновалов, Азмун сыграют у гостей
2018.04.14 10:32
2
Оланаре: «В Перми тренеры предложили надеть на тренировку валенки»
2018.04.03 09:33
2
Оланаре: «Обратная замена в матче с «Янг Бойз» – худший момент в карьере»
2018.04.03 06:15
3
Оланаре: «Слуцкий в шутку спрашивал меня: «Ты ел людей в Африке, чтобы стать таким монстром?»
2018.04.02 16:37
21
Евссев – об Оланаре: «Может, ему доверия не хватало»
2018.04.01 06:35
2
Оланаре: «Мне нравится русский язык. Он звучит очень смешно, но в то же время красиво»
2018.03.12 12:59
3
Оланаре: «Поклялся усердно работать в «Амкаре», чтобы оправдать доверие и инвестиции»
2018.03.06 15:51
6
Оланаре считает, что в целом судья игры с «Зенитом» отработал хорошо
2018.03.03 21:40
1
Оланаре дважды в сезоне вылетел из Кубка России от «Авангарда»
2018.02.27 21:31
17
Гаджиев благодарен ЦСКА за согласие выплачивать большую часть зарплаты Оланаре
2018.02.26 20:00
7
Оланаре – об уходе из ЦСКА: «Ненавижу получать деньги ни за что»
2018.02.25 19:57
26
Спортивный директор «Амкара»: «Оланаре сможет сыграть против ЦСКА»
2018.02.22 15:49
3
«Амкар»: «Аренда Оланаре – это человеческая история. Всем известны наши финансовые проблемы»
2018.02.22 14:05
9
Фото
Официально: «Амкар» арендовал Оланаре у ЦСКА
2018.02.22 13:17
9
Бабаев: «Наша цель – чтобы Оланаре вернул свою форму и в будущем стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА»
2018.02.20 16:36
5
«Амкар» планирует завтра подписать контракт с Оланаре
2018.02.19 11:47
5
Агент: «Оланаре, скорее всего, останется в ЦСКА»
2018.02.18 21:27
4
Sport24: ЦСКА и «Амкар» не смогли договориться о зарплате Оланаре
2018.02.18 18:32
4
Директор «Амкара»: «Мы продолжаем переговоры по Оланаре»
2018.02.16 19:38
4
Оланаре в «Амкаре» не будет
2018.02.16 19:07
14
Гаджиев: «Оланаре останется в «Амкаре» до 15 февраля. После примем решение»
2018.02.12 14:10
3
Гаджиев: «Оланаре? Удовлетворен им. Атаку не ослабляет»
2018.02.11 21:00
16
«Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона
2018.02.11 06:35
9
Гаджиев: «Оланаре? Мы ориентируемся на игроков без трансферной цены и на минимальной зарплате»
2018.02.10 20:17
5
Оланаре проведет несколько дней на сборе с «Амкаром»
2018.02.10 18:28
7
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