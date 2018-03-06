Оланаре: «Поклялся усердно работать в «Амкаре», чтобы оправдать доверие и инвестиции»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, перешедший в стан пермяков из ЦСКА на правах аренды до конца сезона, рассказал о причинах ухода из армейского клуба. Также нигериец заявил, что выход в стартовом составе на матч 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) прибавил ему уверенности.

«Очень хорошо, что с «Зенитом» сыграл с первых минут. Проведенное время на поле прибавило мне уверенности. Думаю, ничья с петербургской командой – хороший результат.

Одной из причин моего перехода в «Амкар» стало желание получать постоянное игровое время. Я поклялся усердно работать в новом клубе, чтобы оправдать доверие и инвестиции, а также получить приглашение из сборной», – цитирует Оланаре SCORENigeria.