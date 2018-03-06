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    Оланаре: «Поклялся усердно работать в «Амкаре», чтобы оправдать доверие и инвестиции»

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, перешедший в стан пермяков из ЦСКА на правах аренды до конца сезона, рассказал о причинах ухода из армейского клуба. Также нигериец заявил, что выход в стартовом составе на матч 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) прибавил ему уверенности.

    «Очень хорошо, что с «Зенитом» сыграл с первых минут. Проведенное время на поле прибавило мне уверенности. Думаю, ничья с петербургской командой – хороший результат.

    Одной из причин моего перехода в «Амкар» стало желание получать постоянное игровое время. Я поклялся усердно работать в новом клубе, чтобы оправдать доверие и инвестиции, а также получить приглашение из сборной», – цитирует Оланаре SCORENigeria.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:23

      Теперь есть возможность показать весь свой талант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:30

      хочется узнать а что мешало усердно работать в старом клубе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 6 марта 2018, 17:52

      работай, работай)))

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:30

      Отлично сказал. У коней он не хотел этого делать))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 16:27

      Мы наблюдаем за тобой, Оланаре.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 6 марта 2018, 16:09

      Удачи!

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