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  • Оланаре: «Обратная замена в матче с «Янг Бойз» – худший момент в карьере»

Оланаре: «Обратная замена в матче с «Янг Бойз» – худший момент в карьере»

3 апреля 2018, 06:15
3

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о худшем моменте своей карьеры, который он пережил на данный момент в составе столичного клуба.

— Кроме сальто вы мало чем запомнились в России. Что помешало раскрыть в ЦСКА все свои качества?

— Я показывал их в самом начале карьеры в ЦСКА. До тех пор, пока не получил травму. А когда восстановился, у меня было не так много игрового времени, чтобы проявить себя. Вместо этого я постоянно сидел на скамейке или вообще наблюдал за игрой вне заявки. Это очень угнетало и злило. В таком положении я вряд ли могу стать лучше. Мне нужно игровое время, чтобы развиваться.

В таких случаях все зависит от тренера. Он решает, чего хочет от тебя. Бывает, что его не устраивает твой уровень, стиль твоей игры, он хочет от тебя большего. Из-за этого я и решил покинуть ЦСКА.

— Помните игру этого сезона с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов?

— Это худший момент в карьере. Обратная замена — это очень плохо. Такое со мной случилось впервые. Никогда этого не забуду.

— На вас прямо на поле ругался Дзагоев. За что?

— Мы столкнулись. В футболе такое происходит, это нормально. Как тут будешь довольным?

— Это не говорит об отношении к вам в команде? Вы не чувствовали себя лишним или отверженным?

— Тут все зависит от тренера. От того, как он настраивает команду, влияет на игроков. Возможно, поэтому мы с Гончаренко и не сработались. Не сказал бы, что другие игроки в ЦСКА меня ненавидели. Все нормально со мной общались. А вот некоторые тренеры — не очень.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Дзагоев Алан Оланаре Аарон Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Vickont
1522734976
Парниша, проще всего все свалить на тренера. Чтобы проходить в основу, надо проявлять себя на тренировке. Почему-то всех остальных игроков Михалыч умеет настраивать, а тебя нет?
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ПФК ЦСКА Моscow
1522735377
Возвращение в ЦСКА мало вероятно
Ответить
Ольга Босс
1522826350
да, это обидно
Ответить
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