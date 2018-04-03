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    Оланаре: «Обратная замена в матче с «Янг Бойз» – худший момент в карьере»

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о худшем моменте своей карьеры, который он пережил на данный момент в составе столичного клуба.

    — Кроме сальто вы мало чем запомнились в России. Что помешало раскрыть в ЦСКА все свои качества?

    — Я показывал их в самом начале карьеры в ЦСКА. До тех пор, пока не получил травму. А когда восстановился, у меня было не так много игрового времени, чтобы проявить себя. Вместо этого я постоянно сидел на скамейке или вообще наблюдал за игрой вне заявки. Это очень угнетало и злило. В таком положении я вряд ли могу стать лучше. Мне нужно игровое время, чтобы развиваться.

    В таких случаях все зависит от тренера. Он решает, чего хочет от тебя. Бывает, что его не устраивает твой уровень, стиль твоей игры, он хочет от тебя большего. Из-за этого я и решил покинуть ЦСКА.

    — Помните игру этого сезона с «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов?

    — Это худший момент в карьере. Обратная замена — это очень плохо. Такое со мной случилось впервые. Никогда этого не забуду.

    — На вас прямо на поле ругался Дзагоев. За что?

    — Мы столкнулись. В футболе такое происходит, это нормально. Как тут будешь довольным?

    — Это не говорит об отношении к вам в команде? Вы не чувствовали себя лишним или отверженным?

    — Тут все зависит от тренера. От того, как он настраивает команду, влияет на игроков. Возможно, поэтому мы с Гончаренко и не сработались. Не сказал бы, что другие игроки в ЦСКА меня ненавидели. Все нормально со мной общались. А вот некоторые тренеры — не очень.

    Источник: Sport24

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    03.04.2018 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Ольга Босс 4 апреля 2018, 10:19

      да, это обидно

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 апреля 2018, 09:02

      Возвращение в ЦСКА мало вероятно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 апреля 2018, 08:56

      Парниша, проще всего все свалить на тренера. Чтобы проходить в основу, надо проявлять себя на тренировке. Почему-то всех остальных игроков Михалыч умеет настраивать, а тебя нет?

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