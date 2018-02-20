Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Наша цель – чтобы Оланаре вернул свою форму и в будущем стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Аарон Оланаре ушел в аренду в «Амкар» за игровой практикой. По словам руководителя, армейцы хотят, чтобы нигериец вернул свою форму и в будущем регулярно выходил в стартовом составе команды.

    «Прежде всего мы хотим обеспечить игроку практику. Уровень амбиций Оланаре высокий, он хочет играть. Со второго захода, к сожалению, у него не получилось влиться в нашу команду. С первым таких проблем не было.

    Плюс сейчас Муса пришел, конкуренция выросла в разы. Футболист хочет вернуться в состав сборной Нигерии, поэтому принял решение уйти в аренду. «Амкару» он подошел. Наша цель – чтобы Оланаре вернул свою форму и в будущем стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА. Верим в лучшее», – сказал Бабаев.

    Оланаре перешел в ЦСКА из «Гуанчжоу Фули» в январе 2017 года. До этого 23-летний футболист выступал за красно-синих во второй половине сезона-2015/16 на правах аренды.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 3 марта 2018, 09:54

      Кто спёр форму у Оланаре!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 20 февраля 2018, 17:59

      Зачем он нужен?! Худшего напа у ЦСКА я и не припомню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 17:26

      а в какую прачку он свою форму сдал ? как долго стирать ее будут чтобы он вернулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 17:16

      Че то не видно по нему, что парень хочет играть. Бабки получать хочет, это заметно, а вот играть...Черный Дзюба...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      DanialaP > Чикомас 21 февраля 2018, 17:08

      Я думаю, если бы он рвался за бабками, то он бы не стал даже на просмотр в Амкар идти

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11