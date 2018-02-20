Бабаев: «Наша цель – чтобы Оланаре вернул свою форму и в будущем стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Аарон Оланаре ушел в аренду в «Амкар» за игровой практикой. По словам руководителя, армейцы хотят, чтобы нигериец вернул свою форму и в будущем регулярно выходил в стартовом составе команды.

«Прежде всего мы хотим обеспечить игроку практику. Уровень амбиций Оланаре высокий, он хочет играть. Со второго захода, к сожалению, у него не получилось влиться в нашу команду. С первым таких проблем не было.

Плюс сейчас Муса пришел, конкуренция выросла в разы. Футболист хочет вернуться в состав сборной Нигерии, поэтому принял решение уйти в аренду. «Амкару» он подошел. Наша цель – чтобы Оланаре вернул свою форму и в будущем стабильно выходил в стартовом составе ЦСКА. Верим в лучшее», – сказал Бабаев.

Оланаре перешел в ЦСКА из «Гуанчжоу Фули» в январе 2017 года. До этого 23-летний футболист выступал за красно-синих во второй половине сезона-2015/16 на правах аренды.