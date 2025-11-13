КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по делу Алексея Бондаренко из ЦСКА.

17-летний игрок молодежной команды армейцев заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

Бондаренко скандировал: «Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!»

Это происходило после матча Молодежной футбольной лиги на «ВЭБ Арене».

«Игрок ЦСКА после матча начал произносить одну из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков команды гостей, поскольку болельщики «Спартака» находились на трибуне.

Бондаренко лично принял участие в заседании. Установили все обстоятельства данного дела. Приняли во внимание, что Бондаренко у нас на заседании не первый раз.

С учетом всех обстоятельств (принято решение) за провокационные действия дисквалифицировать Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать на 10 тысяч рублей.

И футбольный клуб ЦСКА оштрафовать на 50 тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.