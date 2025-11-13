Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Вчера, 19:10
17

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по делу Алексея Бондаренко из ЦСКА.

  • 17-летний игрок молодежной команды армейцев заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».
  • Бондаренко скандировал: «Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!»
  • Это происходило после матча Молодежной футбольной лиги на «ВЭБ Арене».

«Игрок ЦСКА после матча начал произносить одну из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков команды гостей, поскольку болельщики «Спартака» находились на трибуне.

Бондаренко лично принял участие в заседании. Установили все обстоятельства данного дела. Приняли во внимание, что Бондаренко у нас на заседании не первый раз.

С учетом всех обстоятельств (принято решение) за провокационные действия дисквалифицировать Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать на 10 тысяч рублей.

И футбольный клуб ЦСКА оштрафовать на 50 тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Еще по теме:
Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ 5
Реакция ПАОКа на интерес ЦСКА к Чалову 1
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. МФЛ ЦСКА ЦСКА (мол) Спартак М (мол) Бондаренко Алексей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763051552
...хлыстом по кругу гонять жеребчика)...
Ответить
Галина Бронемясова
1763051620
мостовой просто кричал, а этот бондаренка его превзошёл, потому что орал перед трибунами в мегафон, которого у мостового не было (зато был у кержа неск.лет назад). молодец парень, далеко пойдёт) гы-гы!
Ответить
Plyash
1763051653
Да отстегать ремнём по голой заднице при всех , работает без отказно .
Ответить
Цугундeр
1763051758
) Оставили же .ребёнка без фуража.. Зверьё.) На что теперь вейпы куплять?)
Ответить
Cleaner
1763053467
И поделом ему. Может в следующий раз хоть немного подумает, прежде, чем что то сделать.
Ответить
JIEGEHDA
1763053755
Свинкам нравится всем стадионом кричать про Зенит . Но не нравится когда один человек про них говорит .. такие они лицемерные .
Ответить
Фердя
1763061487
Данный случай говорит о полной деградации молодого футболиста, играть надо в футбол ногами а не языком!
Ответить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
Вчера, 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
7 ноября
22
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
7 ноября
3
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
19 октября
5
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
26 сентября
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
19 августа
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
25 июля
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
21 июля
3
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
19 июля
40
Транспортный коллапс в России затронул футбол
7 мая
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
РФС дисквалифицировал 5 игроков молодежки «Пари НН» за договорняки
2024.12.27 15:30
8
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
2024.11.01 19:51
1
Российская футболистка перейдет в «Барселону»
2024.10.17 11:58
1
ФотоФутболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
2024.09.27 23:36
15
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
2024.09.17 11:08
4
Тарханов: «В плане прогресса молодых футболистов «Спартак» уступает многим командам»
2023.12.29 13:30
2
Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»
2023.11.29 16:40
5
В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева
2023.11.27 15:34
2
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
2023.11.24 16:51
Тренер 2DROTS может возглавить клуб ФНЛ
2023.11.19 16:17
2
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2023.11.02 15:59
3
68-летний Медведев оценил свой дебют в Медиалиге
2023.10.01 22:46
ВидеоГлушаков дебютировал в Медиалиге
2023.09.03 19:48
ФотоОпределилась тройка призеров МФЛ
2023.05.20 10:58
ВидеоОпределился чемпион молодежного первенства России
2023.04.28 19:17
8
Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления
2022.11.10 16:20
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 