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  • Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления

Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления

10 ноября 2022, 16:20
5

КДК РФС наказал молодежку «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА (2:1) в 17-м туре МФЛ.

Во время игры футболистами ЦСКА подрались с выбежавшими на поле фанатами «Спартака», а после матча полузащитник спартаковцев Михаил Пилипенко скандировал нецензурные кричалки вместе с болельщиками.

«Спартак» за массовое появление на поле посторонних лиц, необеспечение общественной безопасности на стадионе, за скандирование зрителей ненормативной лексики, за использование и бросание перотехники на футбольном поле – по совокупности всех дисциплинарных нарушений обязан провести два молодежных матча без зрителей и оштрафован на 110 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

  • Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
  • «Спартак» поднялся на 2-е место в группе.
  • ЦСКА идет 4-м.

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Источник: Sport24
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1668089511
Вообще дисква и технарь должно быть
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vladimir-7
1668110723
В спартаке даже молодёжь приучили – без пи..юлней, как без пряников.
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Серый212918
1762585185
ПилипенкО. Провокаторы по жизни.
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