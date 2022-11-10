Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления

КДК РФС наказал молодежку «Спартака» по итогам дерби с ЦСКА (2:1) в 17-м туре МФЛ.

Во время игры футболистами ЦСКА подрались с выбежавшими на поле фанатами «Спартака», а после матча полузащитник спартаковцев Михаил Пилипенко скандировал нецензурные кричалки вместе с болельщиками.

«Спартак» за массовое появление на поле посторонних лиц, необеспечение общественной безопасности на стадионе, за скандирование зрителей ненормативной лексики, за использование и бросание перотехники на футбольном поле – по совокупности всех дисциплинарных нарушений обязан провести два молодежных матча без зрителей и оштрафован на 110 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.