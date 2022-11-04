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    Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ

    Во время матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) случился инцидент между гостями и фанатами хозяев.

    ЦСКА забил первым. После этого игроки команды побежали к чужому фанатскому сектору и стали его провоцировать. Один из болельщиков выбежал на поле и завязалась драка. Это все переросло в массовую потасовку, в ней участвовали в том числе запасные футболисты ЦСКА.

    У ЦСКА были удалены два футболиста.

    • Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
    • «Спартак» поднялся на 2-е место в группе.
    • ЦСКА идет 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26509

      JTherry 20 минут назад

      молодцы, молодежка отодрала коней..!) Крашевский с Иванниковым перевернули матч, а Спартак одержал волевую победу..!!! удаление у коней было за провокацию болел, причем троих удалили - 2-х с поля, одного с лавки...

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      Рейтинг: +71

      Стоп всем > JTherry 2 минуты назад

      Этот бы молодецкую ухарь --да в дело. На фронте себя бы показали.

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