Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ

молодцы, молодежка отодрала коней..!) Крашевский с Иванниковым перевернули матч, а Спартак одержал волевую победу..!!! удаление у коней было за провокацию болел, причем троих удалили - 2-х с поля, одного с лавки...
Во время матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) случился инцидент между гостями и фанатами хозяев.
ЦСКА забил первым. После этого игроки команды побежали к чужому фанатскому сектору и стали его провоцировать. Один из болельщиков выбежал на поле и завязалась драка. Это все переросло в массовую потасовку, в ней участвовали в том числе запасные футболисты ЦСКА.
У ЦСКА были удалены два футболиста.
- Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
- «Спартак» поднялся на 2-е место в группе.
- ЦСКА идет 4-м.
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