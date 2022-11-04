Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ

Во время матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) случился инцидент между гостями и фанатами хозяев.

ЦСКА забил первым. После этого игроки команды побежали к чужому фанатскому сектору и стали его провоцировать. Один из болельщиков выбежал на поле и завязалась драка. Это все переросло в массовую потасовку, в ней участвовали в том числе запасные футболисты ЦСКА.

У ЦСКА были удалены два футболиста.

Матч прошел на стадионе академии «Спартака».

«Спартак» поднялся на 2-е место в группе.

ЦСКА идет 4-м.

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