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  • Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ

Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ

4 ноября 2022, 21:03
5

Во время матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) случился инцидент между гостями и фанатами хозяев.

ЦСКА забил первым. После этого игроки команды побежали к чужому фанатскому сектору и стали его провоцировать. Один из болельщиков выбежал на поле и завязалась драка. Это все переросло в массовую потасовку, в ней участвовали в том числе запасные футболисты ЦСКА.

У ЦСКА были удалены два футболиста.

  • Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
  • «Спартак» поднялся на 2-е место в группе.
  • ЦСКА идет 4-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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JTherry
1667586473
молодцы, молодежка отодрала коней..!) Крашевский с Иванниковым перевернули матч, а Спартак одержал волевую победу..!!! удаление у коней было за провокацию болел, причем троих удалили - 2-х с поля, одного с лавки...
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a_who
1667589680
А виноват будет Спартак - конюшня как всегда отскочит
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alp
1667593062
а видосики есть? у меня друг спрашивает
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ScarlettOgusania
1667637268
ишаки сами спровоцировали, сами и по щам получили, а чего они ожидали на нашем "Колизее"?))
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