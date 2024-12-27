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    • «Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки

    «Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки

    «Пари НН» прокомментировал решение КДК РФС отстранить от футбола пятерых игроков молодежной команды клуба за организацию договорных матчей.

    «ФК «Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах. Клуб с нулевой терпимостью относится к проявлению подобных явлений и в своей спортивной деятельности всегда основывается на принципах fair play.

    С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию.

    В результате РФС провел тщательное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств упомянутых матчей. Мы благодарим ДЗИ и КДК РФС во главе с Александром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм.

    Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС.

    Отдельно отметим, что действующему футболисту молодежной команды «Пари НН» Денису Чупрунову удалось избежать реального отстранения от футбола. Игрок получил условную дисквалификацию, он сможет продолжить карьеру в нашем клубе и принять участие в новом сезоне Молодежной футбольной лиги.

    Вместе с тем мы не сомневаемся, что случившееся станет для Дениса и всех молодых игроков большим уроком, и подобных ситуаций ни с ним, ни с кем-либо из футболистов нашего клуба не повторится.

    «Пари НН» занимает проактивную позицию при выявлении подобных случаев. Клуб провел жесткую профилактическую работу с игроками молодежной команды. Еще раз подчеркиваем, что «Пари НН» к любым проявлениям нечестной игры относится с нулевой терпимостью и призывает неукоснительно соблюдать правила fair play», – говорится в заявлении клуба.

    • Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков дисквалифицирован пожизненно. После ухода из нижегородской команды он выступал за «Волну» из Ковернино.
    • Еще три игрока – 18-летний полузащитник Захар Мозин, 19-летний защитник Максим Галочкин и 18-летний защитник Павел Шалимов получили за договорняки по 1 году реальной дисквалификации и по 4 года условной.
    • 18-летний нападающий Денис Чупрунов получил только условное отстранение на 3 года и оштрафован на 50 тысяч рублей.
    • Договорными признаны матчи Молодежной футбольной лиги «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород» (1:1), прошедший 8 марта и ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» (8:1), сыгранный 15 марта.
    • КДК присудил победу грозненской команде в первой игре, результат встречи нижегородцев и красно-синих оставил без изменений.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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    27.12.2024 21:30
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    Комментарии (2)
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    АКС-74У
    1735334481
    Не понял, а эти игроки сами с собой договаривались? Где наказания для другой стороны , Ахмата и ЦСКА?
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    vvv123
    1735338638
    А арбитрам компенсировали зажатые КС отступные за нужный результат?
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