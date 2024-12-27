«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки

«Пари НН» прокомментировал решение КДК РФС отстранить от футбола пятерых игроков молодежной команды клуба за организацию договорных матчей.

«ФК «Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах. Клуб с нулевой терпимостью относится к проявлению подобных явлений и в своей спортивной деятельности всегда основывается на принципах fair play.

С самого начала расследования, инициированного клубом совместно с РФС, «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры, предоставляя данные и всю необходимую информацию.

В результате РФС провел тщательное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств упомянутых матчей. Мы благодарим ДЗИ и КДК РФС во главе с Александром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм.

Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС.

Отдельно отметим, что действующему футболисту молодежной команды «Пари НН» Денису Чупрунову удалось избежать реального отстранения от футбола. Игрок получил условную дисквалификацию, он сможет продолжить карьеру в нашем клубе и принять участие в новом сезоне Молодежной футбольной лиги.

Вместе с тем мы не сомневаемся, что случившееся станет для Дениса и всех молодых игроков большим уроком, и подобных ситуаций ни с ним, ни с кем-либо из футболистов нашего клуба не повторится.

«Пари НН» занимает проактивную позицию при выявлении подобных случаев. Клуб провел жесткую профилактическую работу с игроками молодежной команды. Еще раз подчеркиваем, что «Пари НН» к любым проявлениям нечестной игры относится с нулевой терпимостью и призывает неукоснительно соблюдать правила fair play», – говорится в заявлении клуба.