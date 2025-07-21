КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет займется рассмотрением ситуации, возникшей на матче 15-го тура МФЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).
«По материалам СМИ рассмотрим матч Молодежной футбольной лиги «Спартак» – ЦСКА. А именно – оскорбительное поведение футболистов «Спартака», – сказал Григорьянц.
- После игры появилось видео, где футболисты «Спартака», находясь рядом с сектором фанатов команды, скандируют оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.
- У капитана спартаковцев Матвея Кузнецова в руках был мегафон, который вскоре у него забрал один из сотрудников клуба.
Источник: «Матч ТВ»