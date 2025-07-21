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КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»

Сегодня, 12:32
3

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет займется рассмотрением ситуации, возникшей на матче 15-го тура МФЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«По материалам СМИ рассмотрим матч Молодежной футбольной лиги «Спартак» – ЦСКА. А именно – оскорбительное поведение футболистов «Спартака», – сказал Григорьянц.

  • После игры появилось видео, где футболисты «Спартака», находясь рядом с сектором фанатов команды, скандируют оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.
  • У капитана спартаковцев Матвея Кузнецова в руках был мегафон, который вскоре у него забрал один из сотрудников клуба.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. МФЛ ЦСКА (мол) Спартак М (мол) Спартак ЦСКА Григорьянц Артур
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Комментарии (3)
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Cleaner
1753091697
Молодых поросят нужно привести в чувство. Перевоспитать невозможно, а вот наказать так, чтобы запомнили, можно и нужно!
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ПалкоВводецъ007
1753094052
Свинство начинается с поросят. Гыгыгы
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