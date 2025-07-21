КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет займется рассмотрением ситуации, возникшей на матче 15-го тура МФЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«По материалам СМИ рассмотрим матч Молодежной футбольной лиги «Спартак» – ЦСКА. А именно – оскорбительное поведение футболистов «Спартака», – сказал Григорьянц.