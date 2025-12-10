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Главная
Россия. МФЛ
Команды
ЦСКА (мол)
ЦСКА (мол)
Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
Октябрь
Сайт:
http://www.pfc-cska.com/
Тренер:
Максим Боков
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Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
Фото
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
«Оренбург» рассматривает на замену Слишковичу двух легенд сборной России
2025.10.06 14:06
1
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
2024.11.01 19:51
1
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
2024.09.17 11:08
4
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
2024.02.14 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
2024.02.14 10:14
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2023.11.02 15:59
3
Фото
Определилась тройка призеров МФЛ
2023.05.20 10:58
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
2022.11.04 22:09
12
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
2022.09.22 14:13
1
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2022.09.02 23:17
3
ЦСКА под руководством Гусева второй раз подряд выиграл молодежное первенство России
2022.05.13 20:21
1
Фото
Ролан Гусев стал главным тренером молодежки ЦСКА
2021.10.11 14:57
4
Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»
2021.10.10 11:04
2
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
Фото
ЦСКА – победитель молодежного первенства России
2021.05.23 22:56
3
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
2020.06.16 18:51
2
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
2020.05.13 16:15
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним вратарем Торопом
2019.12.30 13:32
1
Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА
2019.11.01 23:58
1
1
2
3
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5
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