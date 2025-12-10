ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России

Нападающий молодeжной команды ЦСКА Имран Фиров продлил контракт с клубом, заключив с ним многолетнее соглашение.

«Минувший сезон воспитанник армейской Академии провел в ЮФЛ-1 и МФЛ, где в сумме сыграл в 29 матчах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Также в активе Фирова 12 игр и 6 голов в составе юношеских сборных России разных возрастов.

Желаем Имрану новых побед с ПФК ЦСКА!» – говорится в сообщении клуба.