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  • Червиченко жестко прошелся по трансферной политике «Спартака»: «Ни в какие ворота не лезет»

Червиченко жестко прошелся по трансферной политике «Спартака»: «Ни в какие ворота не лезет»

30 декабря 2025, 00:24
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался о работе московского клуба на трансферном рынке.

Ранее стало известно, что спартаковцы готовы бесплатно отпустить Тео Бонгонда, купленного за 7,5 миллиона евро в 2023 году.

«Я думаю, что надо сокрушаться не тогда, когда отпускаешь бесплатно, а когда покупаешь его в три раза дороже. Если я правильно помню, то серия путешествий из Испанию в Бельгию, туда-сюда, я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, не больше 2-3 млн евро была, а «Спартак» купил его в три раза дороже, вот в этот момент надо было думать и переживать, а не сейчас, когда именно то качество недорогого игрока рассмотрели.

Бонгонда выдает феерические 30 минут, но, к сожалению, он их выдает всего лишь раз в трех матчах, и, соответственно, цена была необъективная. Очень печально, что в «Спартаке» не могут, во-первых, анализировать, или специально не обращают внимание, как можно лучше потратить деньги на усиление клуба. Так они уже десятилетиями не могут наладить работу спортивного директора, это уже, по-моему, самая большая проблема.

Было бы чудом, если бы «Спартак» нашел хорошего спортдиректора. Директора, который бы смог хотя бы покупать не в убыток, чтобы они оправдывали те деньги, которые за них платят.

На прошлой неделе я читал показательный рассказ, где спортивный директор или агент рассказывал, как долгое время хозяев клуба уговаривали купить Угальде за 3,8 млн, думали, думали, а потом, удавившись, купили, и сколько было счастья, когда через полгода он играл в основе за 13 млн, там весь клуб бегал, танцевал, не знаю, может, даже косячками размялись ребята, чтобы было веселее.

А «Спартак» в четыре раза больше за него заплатил. Ну куда это? Ни в какие ворота не лезет. Это говорит о том, что там либо просто дураки работают, либо жулики», – заявил Червиченко.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
  • Летом московский клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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FCSpartakM
1767045140
Червяк уже совсем из дурки вещает.Угальде за 3 млн. Кек. Когда? когда ему было 13 лет? Про Бонгодну за 2 мульта даже комментировать не хочется.
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алдан2014
1767070151
Читаешь высказывания Черевиченко,и не невозможно понять этого человека. Самая позорная трансферная политика в истории Спартака была при нём,везли вообще не пойми кого. И после этого он смеет судить других людей. Нынешние трансферы на вход сильные,а на выход,что чужие деньги считать. Есть причины почему так происходит,и никто не обязан отчитываться перед Черевиченко,который никто,он даже не болельщик клуба
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Интерес
1767085265
Кахигао был неплох.Он не ловит даже блох.
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andr45
1767090037
«Удачные» трансферы «Zénite»)) Энрике — 38 миллионов евро; Жерсон — 25 миллионов евро; Алвеш — 22 миллиона евро; Артур - 15 миллионов евро; Краневиттер за 8,5 миллионов евро; Лукович - 7,5 миллионов евро; Мамманаи - 8,5 миллионов евро Вега - 8,5 миллионов ев Гонду - 8,5 миллионов евро Ду Кейрос и Ренан, за которых «Zénite» отдал 25 миллионов евро и т. д. и т.п. Из русских Ахметов, Волков, Горшков,Адамов Коваленко, Михайлов, Соболев.
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