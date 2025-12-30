Червиченко жестко прошелся по трансферной политике «Спартака»: «Ни в какие ворота не лезет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался о работе московского клуба на трансферном рынке.

Ранее стало известно, что спартаковцы готовы бесплатно отпустить Тео Бонгонда, купленного за 7,5 миллиона евро в 2023 году.

«Я думаю, что надо сокрушаться не тогда, когда отпускаешь бесплатно, а когда покупаешь его в три раза дороже. Если я правильно помню, то серия путешествий из Испанию в Бельгию, туда-сюда, я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, не больше 2-3 млн евро была, а «Спартак» купил его в три раза дороже, вот в этот момент надо было думать и переживать, а не сейчас, когда именно то качество недорогого игрока рассмотрели.

Бонгонда выдает феерические 30 минут, но, к сожалению, он их выдает всего лишь раз в трех матчах, и, соответственно, цена была необъективная. Очень печально, что в «Спартаке» не могут, во-первых, анализировать, или специально не обращают внимание, как можно лучше потратить деньги на усиление клуба. Так они уже десятилетиями не могут наладить работу спортивного директора, это уже, по-моему, самая большая проблема.

Было бы чудом, если бы «Спартак» нашел хорошего спортдиректора. Директора, который бы смог хотя бы покупать не в убыток, чтобы они оправдывали те деньги, которые за них платят.

На прошлой неделе я читал показательный рассказ, где спортивный директор или агент рассказывал, как долгое время хозяев клуба уговаривали купить Угальде за 3,8 млн, думали, думали, а потом, удавившись, купили, и сколько было счастья, когда через полгода он играл в основе за 13 млн, там весь клуб бегал, танцевал, не знаю, может, даже косячками размялись ребята, чтобы было веселее.

А «Спартак» в четыре раза больше за него заплатил. Ну куда это? Ни в какие ворота не лезет. Это говорит о том, что там либо просто дураки работают, либо жулики», – заявил Червиченко.