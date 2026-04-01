«Спартак» предостерегли от продления контракта с Барко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о планах клуба заключить новое соглашение с Эсекьелем Барко.
Сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта на четыре года с повышением зарплаты до 3+ миллионов евро за сезон.
«Обычно после таких продлений человек перестаeт играть, часто очень бывает. Три миллиона в контракте – если дурака валяешь, тебе платят неустойку, куда-нибудь продают.
Это же латиноамериканцы, особая субстанция, с ними надо всe очень тонко. Поэтому сейчас увидим, как он будет [играть] после продления», – заявил Червиченко.
- В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
- Его действующий контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.
Источник: «Советский спорт»