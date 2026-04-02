  • Червиченко прокомментировал «отмену» Дмитрия Нагиева в России

2 апреля, 01:37
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о проблемах киноактера Дмитрия Нагиева.

  • Сообщалось, что Нагиев лишился роли в фильме «Королек моей любви».
  • Создатели кинокартины решили не сотрудничать с ним из-за репутационных рисков.
  • Дмитрий сейчас живет на две страны – Россия и ОАЭ.

«Отмена Нагиева – двоякая ситуация. То, что у нас теперь нельзя открыто выражать свое мнение, – факт. То есть его можно выражать, но для себя.

Теперь новые правила жизни: если ты харчуешься у государства, то должен безоговорочно поддерживать генеральную линию. А поскольку, как понимаю, у Нагиева все было завязано на бюджеты компаний, которые зависят от государства, то отсюда и проблемы.

Мы видим, что проблемы не только у Нагиева. Его подруга по рекламе, Ивлеева, сошла с дистанции. Теперь и до него дошло.

Не знаю, как правильно в нынешней ситуации. С одной стороны, люди в праве выражать свое мнение, а с другой стороны, нам пытаются рассказывать, что наше мнение хорошо, но в этот сложный военный период его надо держать где-то далеко у себя внутри.

Но если ты такой гениальный и популярный, то, наверное, и вне государства сможешь найти, как заработать. Если у тебя нет никаких связей с государством, то можешь говорить все, что тебе заблагорассудится. А если ты к этому сильно привязан, то изволь контролировать.

К Нагиеву у меня нормальное отношение. Человек долго шел к такому. Он пришел из спортсменов в популярные ведущие.

Я не со всеми его тезисами согласен, но Нагиев меня не раздражал. Он вменяемый человек, но, может, в силу образования коряво транслирует свои мысли. Надо немножечко думать, что ты говоришь.

А так, на мой взгляд, у нас многие выражают недовольство, но они понимают, что сейчас это чревато. Лишь бы мы не скатились в ситуацию, напоминающую репрессии или что-то подобное», – сказал Червиченко.

Червиченко Андрей
Комментарии (20)
Бумбраш
1775098461
Что раздули то? Сидишь на гос.обеспечении,будь добр -соответствуй,высказывать никто мнение не запрещает,но учитывай,что личность медийная и выводы делай.
Император Бомжей
1775105796
Причем тут футбол?!))) Где Нагиев и где футбол? Червивенко тоже давно отношения не имеет к футболу, зачем эту новость постить, не понятно! Давно кстати полуголых баб не было на сайте)))
Willow
1775109460
Ну вот зачем, что тут от футбольных новостей, понимаю затишье с футбольных полей, но размещать эти вот новости вообще ни к месту
FFR
1775110808
Конституция РФ. Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
rash1959
1775111144
Э, червяк, с такими туманными мыслями в голове, скоро и тебе придётся искать "харчи" на стороне.
АК 68
1775111580
Нагиев, он,как и наше доблестное РФС, "молчун", пытается усидеть на двух стульях.
FFR
1775111902
Знаете, как раз таки наоборот, Нагиев вызывает уважения, человек честный, порядочный, не поступает против совести, не боится репрессий, зная, что например очень сильно потеряет в своем материальном благополучии все-равно говорит правду. Не всем дано, "рожденные ползать летать не умеют". А Нагиев - орёл!
mutabor0992
1775113402
Нагиев чудило еще то!Флюгер.Путана.Что же он 4 года молчал?А теперь решил Робеспьером стать.В оппозицию переметнуться.Значит это выгодно.
Ивантеевец
1775114925
Может я один чего-то пропустил, а какое отношение Нагиев имеет к футболу? Причем здесь его мнение и футбол? Бомбардир, вы бы лучше за сайтом следили, а не желтуху дублировали.
шахта Заполярная
1775122458
А мне как то по боку, на этого Нагиева, есть он, нет его. Таких нагиевых за бугор полно убежало, ну и где они, последний без соли доедают. Кому не нравится Россия, чемодан, вокзал.
