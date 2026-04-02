Червиченко прокомментировал «отмену» Дмитрия Нагиева в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о проблемах киноактера Дмитрия Нагиева.

Сообщалось, что Нагиев лишился роли в фильме «Королек моей любви».

Создатели кинокартины решили не сотрудничать с ним из-за репутационных рисков.

Дмитрий сейчас живет на две страны – Россия и ОАЭ.

«Отмена Нагиева – двоякая ситуация. То, что у нас теперь нельзя открыто выражать свое мнение, – факт. То есть его можно выражать, но для себя.

Теперь новые правила жизни: если ты харчуешься у государства, то должен безоговорочно поддерживать генеральную линию. А поскольку, как понимаю, у Нагиева все было завязано на бюджеты компаний, которые зависят от государства, то отсюда и проблемы.

Мы видим, что проблемы не только у Нагиева. Его подруга по рекламе, Ивлеева, сошла с дистанции. Теперь и до него дошло.

Не знаю, как правильно в нынешней ситуации. С одной стороны, люди в праве выражать свое мнение, а с другой стороны, нам пытаются рассказывать, что наше мнение хорошо, но в этот сложный военный период его надо держать где-то далеко у себя внутри.

Но если ты такой гениальный и популярный, то, наверное, и вне государства сможешь найти, как заработать. Если у тебя нет никаких связей с государством, то можешь говорить все, что тебе заблагорассудится. А если ты к этому сильно привязан, то изволь контролировать.

К Нагиеву у меня нормальное отношение. Человек долго шел к такому. Он пришел из спортсменов в популярные ведущие.

Я не со всеми его тезисами согласен, но Нагиев меня не раздражал. Он вменяемый человек, но, может, в силу образования коряво транслирует свои мысли. Надо немножечко думать, что ты говоришь.

А так, на мой взгляд, у нас многие выражают недовольство, но они понимают, что сейчас это чревато. Лишь бы мы не скатились в ситуацию, напоминающую репрессии или что-то подобное», – сказал Червиченко.