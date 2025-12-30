Стало известно о проблеме «Спартака» с назначением Карседо

У «Спартака» возникли проблемы в переговорах с «Пафосом» по поводу приглашения Хуана Карседо на пост главного тренера.
Пока у красно-белых не получается договориться с кипрским клубом. Руководство «Пафоса» не хочет отпускать своего тренера по ходу сезона, но все же готово обсуждать различные варианты.
«Спартак» в ближайшее время проведет новый раунд переговоров с кипрской стороной.
Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
52-летний испанец возглавляет «Пафос» с июня 2023 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Кипра.
- С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»