Стало известно о проблеме «Спартака» с назначением Карседо

У «Спартака» возникли проблемы в переговорах с «Пафосом» по поводу приглашения Хуана Карседо на пост главного тренера.

Пока у красно-белых не получается договориться с кипрским клубом. Руководство «Пафоса» не хочет отпускать своего тренера по ходу сезона, но все же готово обсуждать различные варианты.

«Спартак» в ближайшее время проведет новый раунд переговоров с кипрской стороной.

Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.

52-летний испанец возглавляет «Пафос» с июня 2023 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Кипра.