Аршавин оценил шансы сборной России пройти отбор на ЧМ или Евро

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что национальная команда легко отберется на крупный турнир.

«Сейчас на чемпионат мира попадают все кому не лень, поэтому наша сборная сразу попадет на чемпионат мира или Европы.

На ЧМ‑2026 не успеют, а на ЧЕ‑2028 – может быть», – сказал Аршавин.