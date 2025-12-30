Новогоднее обращение Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил всех с наступающим Новым годом.
«Дорогие друзья, подходит к концу 2025 год. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года. Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо вам огромное за всe.
И [хочу] пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всeм. Ну а мы также будем в 2026 году пытаться радовать вас игрой и результатами. С Новым годом!» – сказал Карпин.
- Сборная России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 7 побед при 3 ничьих и 1 поражении. Она забила 25 голов, а ее соперники – 7.
- Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года.
- В начале года он также возглавлял «Ростов», который покинул 25 февраля. С июня по ноябрь Карпин был главным тренером «Динамо».