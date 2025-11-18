Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»

Менеджер сборной Сомали Али Саид допустил проведение товарищеского матча с Россией в 2026 году.

– Возможен ли матч со сборной России в следующем году?

– Да. Мы будем более чем готовы. Мы заинтересованы сыграть с российской сборной.

Ранее Россия уже играла с Камеруном, Нигерией и Кенией. Мы сейчас очень непростая команда, вы же понимаете, ха-ха?

Недавно Сомали обыграл Бахрейн. Поэтому мы не так уж просты и готовы играть!