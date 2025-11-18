Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»

Менеджер сборной Сомали Али Саид допустил проведение товарищеского матча с Россией в 2026 году.
– Возможен ли матч со сборной России в следующем году?
– Да. Мы будем более чем готовы. Мы заинтересованы сыграть с российской сборной.
Ранее Россия уже играла с Камеруном, Нигерией и Кенией. Мы сейчас очень непростая команда, вы же понимаете, ха-ха?
Недавно Сомали обыграл Бахрейн. Поэтому мы не так уж просты и готовы играть!
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Сомали занимает 202-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24