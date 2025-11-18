Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»

Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»

Сегодня, 16:04
2

Менеджер сборной Сомали Али Саид допустил проведение товарищеского матча с Россией в 2026 году.

– Возможен ли матч со сборной России в следующем году?

– Да. Мы будем более чем готовы. Мы заинтересованы сыграть с российской сборной.

Ранее Россия уже играла с Камеруном, Нигерией и Кенией. Мы сейчас очень непростая команда, вы же понимаете, ха-ха?

Недавно Сомали обыграл Бахрейн. Поэтому мы не так уж просты и готовы играть!

  • В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Сомали занимает 202-е место в рейтинге ФИФА.

Еще по теме:
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?» 1
«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо» 12
Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал» 14
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Сомали
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763471231
...ага, уже корабли сопровождения готовим!...
Ответить
Юбиляр
1763472972
На абордаж !!! Иохохо и бутылка рома ! Гыгыгы !...
Ответить
Главные новости
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
18:35
1
ФотоБензема составил команду мечты
18:27
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
17:56
4
Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе
17:42
7
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
17:17
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
Все новости
Все новости
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
16:04
2
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
Вчера, 17:31
9
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
24
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
13 ноября
10
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
13 ноября
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
13 ноября
26
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
13 ноября
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
12 ноября
5
ВидеоСборная России почтила память жертв Великой Отечественной войны в Петербурге
11 ноября
Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября
3
ФотоСборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи
7 ноября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 