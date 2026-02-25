Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина

Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина

Сегодня, 18:48
21

РФС пока не может найти второго соперника для сборной России в марте.

27 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали, а 31-го провести товарищеский матч предлагали Гондурасу.

Гондурас ответил отказом, поскольку уже имеет заранее согласованных соперников на мартовское международное окно.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

