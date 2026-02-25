Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина

РФС пока не может найти второго соперника для сборной России в марте.

27 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали, а 31-го провести товарищеский матч предлагали Гондурасу.

Гондурас ответил отказом, поскольку уже имеет заранее согласованных соперников на мартовское международное окно.