Гондурас отказался от матча со сборной России: известна причина

РФС пока не может найти второго соперника для сборной России в марте.
27 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали, а 31-го провести товарищеский матч предлагали Гондурасу.
Гондурас ответил отказом, поскольку уже имеет заранее согласованных соперников на мартовское международное окно.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: Sport24