Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой

Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой

Сегодня, 19:38
4

Владислав Радимов признался, что не понимает некоторую современную музыку.

У него есть проблемы с восприятием русского рэпа, несмотря на увлечение сына – Никита Радимов стал рэпером и взял псевдоним Bulanow.

– Вы упомянули детей. Ваш сын Никита пишет музыку. Ставил вам свои треки?

– Показывал, но ты явно видел фрагмент из ролика, когда нас с Аршавиным спрашивали о молодых рэперах. Мы в этом ничего не пониманием!

Как-то я пришел на матч «Зенита» на «Газпром Арене» и оказался в одной ложе с какими-то рэперами.

– Кажется, вы об Obladaet и тусовке 52. Наверняка были во всем черном.

– Да хер его знает, в чем они были! Сфоткался с ними, отправил Никите, и он обрадовался: «Этот крутой, этот – тоже!»

А я, клянусь, никого из них не знаю. Вот смотри. Баста – самый популярный рэпер?

– Пожалуй, да.

– Если попросишь меня назвать три песни Басты, я не справлюсь. Просто я немного другого поколения. Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук.

– Так треки сына-то оценили?

– Что я ему скажу, если я ничего не понимаю в рэпе? Песни Булановой интереснее слушать, чем рэп! Ну лично мне.

Никита относится с понимаем: знает, что рэп тяжело мне дается. Ты знаешь меня давно: где я и где рэп?

Его мне тяжело слушать, потому что там говорят текст, а песня должна звучать.

Еще по теме:
Радимов высказался об отказе от алкоголя 3
Радимов объяснил, почему не может похудеть 5
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1772037889
Кому нах это интересно ?
Ответить
Император 1
1772037956
Рэп хороший, просто надо песни нормальные слушать, а не что-то по типу:„В лесу пень, появилась тень". Конечно у каждого свои музыкальные вкусы, у меня вот из рэпа группа 7000$ (хотя у них рок и метал тоже есть) любимая, а из рока— Наутилус Помпилиус.
Ответить
Бумбраш
1772038986
Как давным давно пел паук "..эй н.игер,рэп это кал.."
Ответить
Таврида
1772048683
Застрахуй братуху, застрахуй. Даже маты прошли, бггг
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА
23:30
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Все новости
Все новости
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
22:37
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
17:18
30
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
16:08
5
Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»
15:58
2
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»
15:46
7
Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру
15:35
2
Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко
15:23
5
Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола
14:53
3
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
14:46
2
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
14:20
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
13:56
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 