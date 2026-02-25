Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что красно-белые продлили контракт с Александром Максименко.

27-летний Максименко – воспитанник «Спартака». Он проводит в клубе всю карьеру.

В этом сезоне голкипер провел 18 матчей в РПЛ, пропустив 23 гола.

– «Спартак» продлил контракт с Александром Максименко до 2027 года. Возможно, ему сделают новое предложение о более длительном контракте. На ваш взгляд, клуб верно поступил? Из возможных вариантов сейчас в России есть вариант сильнее Максименко?

– Я бы сказал, что есть свои воспитанники, их надо ценить, особенно в контексте ужесточения лимита. Максименко – это свой воспитанник и хороший вратарь.

Для меня неприятно то, что очень много критики летит в его адрес. Да, где-то не выручает, где-то пропускает там, где, в принципе, мог бы выручать.

Хотя «выручать» – это мы сейчас говорим про «Спартак» 90-х, где было один-два момента, и ты должен выручить. Это времена, когда играли Стауче, Черчесов и так далее, когда «Спартак» доминировал на протяжении всего матча. Если возникали какие-то моменты, ты должен был выручать. А их было минимум.

Сегодня совсем другая ситуация, поэтому Максименко где-то выручает, где-то допускает ошибки. Это абсолютно нормально.

Вратарь – на последнем рубеже, его ошибки видны. Ошибки защитников – критические, ошибки полузащитников менее видны. Если нападающий из пяти моментов не забил три, но при этом забил два – будут говорить, какой он классный. Так что ошибаются все.

А то, что подписали Максименко – я только этому рад. Потому что знаю Сашу. Классный вратарь. Прекрасный человек. Самое главное, это наш воспитанник.