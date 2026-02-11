Титов – Соболеву: «А как ты хотел?»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените» после подписания Джона Дурана.

– Соболев в связи с трансфером Джона Дурана, вероятно, сядет на лавку. Что бы вы ему посоветовали – бороться за место в составе или уходить в аренду? Можно ли похвалить руководство «Спартака» за то, что в своe время продали Соболева?

– Злорадствовать мы не будем. А как хотел Саша Соболев? Ты идeшь в «Зенит»: клуб с сумасшедшей конкуренцией, где ставятся самые высокие задачи.

Быть единственным нападающим, получить карт-бланш – в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу.