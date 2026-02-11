Титов отреагировал на решение «Спартака» продлить контракт с Денисовым

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал продление контракта с латералем Даниилом Денисовым.

«Мы видим, как выглядел Денисов во второй части сезона – он действительно прибавил. Думаю, и руководство, и тренерский штаб это отметили.

Плюс нельзя забывать про лимит, который будет становиться все жестче. В этом контексте продление Денисова – абсолютно правильное решение, я его полностью поддерживаю. На сегодняшний день Денисов – игрок стартового состава, здесь вопросов нет», – сказал Титов.