Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о работе с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.
– Почему у Станковича не получилось закрепиться на уровне осени 2024-го?
– Прошлой весной нашей задачей как будто была победа над «Зенитом» (2:1). Мы отлично провели тот матч, выиграли, а потом задумались: «Что дальше?».
А дальше все пошло то чуть вверх, то чуть вниз, не было стабильности, единого подхода. Из-за этого же так провели осеннюю часть.
– Что подразумеваешь под единым подходом?
– Физически будто все было подстроено под игру с «Зенитом», тогда мы вышли на пик. После нее случилась пауза на сборные – потом будто немного недобрали. Мы уже вспомнили осень 2024-го при Станковиче – тогда мы тоже вышли на пик, а остальные начали проседать.
Во время матчей у меня было ощущение, что игроки «Спартака» летают по полю, в том числе я, а соперники ходят пешком. Весной и прошлой осенью этого ощущения уже не было.
– Тренировки как-то менялись?
– Нет, план от недели к неделе на поле практически не менялся. Если тренировки не менялись, возможно, дело в чем-то другом.
Но физические ощущения осенью 2024-го и на протяжении почти всего 2025-го были разными. Может, дело в работе в зале с тренерами по физподготовке.
- Станкович стал главным тренером «Спартака» в июне 2024 года и был уволен 11 ноября 2025-го.
- В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в РПЛ.