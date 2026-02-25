Нино объяснил, почему может покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино высказался о возможном уходе из клуба.

– Этой зимой было много слухов о вашем возможном уходе из «Зенита» и возвращении в Бразилию. Что можете сказать по этому поводу?

– Скажу так: я знаю, что очень по-хорошему уезжал из Бразилии – мой переход в «Зенит» прошел в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом «Флуминенсе». Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт.

К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких.

Но при этом я говорил и продолжаю говорить прямо – я счастлив в «Зените». С большим уважением отношусь к клубу и всем, кто меня окружает. Есть ощущение, что это абсолютно взаимно.

Поэтому очень хочу, чтобы болельщики понимали меня ясно и четко. Если однажды покину «Зенит», это будет сделано с тем же уважением к клубу и в позитивном ключе, без подводных течений и неверных решений. И чтобы это пошло на благо всех сторон, чтобы они оказались от этого в выигрыше.