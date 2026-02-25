«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев увидел движение в сторону снятия бана с России.
– Вы член комитета УЕФА по клубному лицензированию. Вы увидели перемены в настроениях по отношению к нашему возвращению за последние годы?
– Да.
– В чем именно?
– Сами выходили на разговор, связанный с возвращением российских клубов и сборной на международную арену. Говорили о том, что внутри (УЕФА) эта дискуссия ведется. Как мне показалось, лед тронулся.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «РБ Спорт»