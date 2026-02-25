«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев увидел движение в сторону снятия бана с России.

– Вы член комитета УЕФА по клубному лицензированию. Вы увидели перемены в настроениях по отношению к нашему возвращению за последние годы?

– Да.

– В чем именно?

– Сами выходили на разговор, связанный с возвращением российских клубов и сборной на международную арену. Говорили о том, что внутри (УЕФА) эта дискуссия ведется. Как мне показалось, лед тронулся.