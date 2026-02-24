Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы

Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы

Сегодня, 15:58
1

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферах клуба и борьбе за чемпионский титул.

– То, как клуб провел зимнюю трансферную кампанию, приблизило команду к первому месту? Фактор трансферов – главный в экспертизе – при оценке раскладов на весну, о шансах ЦСКА говорят много.

– Посмотрим по итогам сезона. Как я могу гадать, я же не провидец.

– Подход ЦСКА к задачам на сезон один и тот же, в общении с медиа клуб говорит, что амбиции всегда высоки и вопрос бессмысленный. Что-то у вас в этом смысле поменялось в общении с футболистами после этой трансферной зимы?

– Конечно, когда приходят сильные футболисты, это влияет на психологическое состояние команды, добавляет уверенности. Приближает ли это к цели, – да, отчасти. Но это абсолютно ничего не гарантирует, все команды хорошо подготовились, будет тяжелый отрезок сезона.

– Команда выиграла Зимний кубок РПЛ, и это считается черной меткой в плане перспектив на победу в чемпионате. Нет ощущения, что запас фарта может закончиться на этом?

– Нет. Может быть, как раз наоборот – фортуна нам улыбается. А если серьезно, то это просто суеверие, и не более.

– Были новости зимой о том, что у клуба появился сторонний инвестор – господин Репик, который выделяет деньги на трансферы. Правда ли это?

– У ЦСКА достаточно много партнеров, всем им мы благодарны. Не готов обсуждать про этом фамилии. Финансовое состояние клуба стабильное.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
