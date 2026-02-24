Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферах клуба и борьбе за чемпионский титул.
– То, как клуб провел зимнюю трансферную кампанию, приблизило команду к первому месту? Фактор трансферов – главный в экспертизе – при оценке раскладов на весну, о шансах ЦСКА говорят много.
– Посмотрим по итогам сезона. Как я могу гадать, я же не провидец.
– Подход ЦСКА к задачам на сезон один и тот же, в общении с медиа клуб говорит, что амбиции всегда высоки и вопрос бессмысленный. Что-то у вас в этом смысле поменялось в общении с футболистами после этой трансферной зимы?
– Конечно, когда приходят сильные футболисты, это влияет на психологическое состояние команды, добавляет уверенности. Приближает ли это к цели, – да, отчасти. Но это абсолютно ничего не гарантирует, все команды хорошо подготовились, будет тяжелый отрезок сезона.
– Команда выиграла Зимний кубок РПЛ, и это считается черной меткой в плане перспектив на победу в чемпионате. Нет ощущения, что запас фарта может закончиться на этом?
– Нет. Может быть, как раз наоборот – фортуна нам улыбается. А если серьезно, то это просто суеверие, и не более.
– Были новости зимой о том, что у клуба появился сторонний инвестор – господин Репик, который выделяет деньги на трансферы. Правда ли это?
– У ЦСКА достаточно много партнеров, всем им мы благодарны. Не готов обсуждать про этом фамилии. Финансовое состояние клуба стабильное.
- В ЦСКА зимой перешли полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар»), нападающие Максим Воронов («Урал»), Лусиано Гонду («Зенит») и защитник Матеус Рейс («Спортинг»).
- Покинули красно-синих защитник Игорь Дивеев («Зенит»), полузащитник Лионель Верде («Унион Санта-Фе», завершение аренды), нападающий Адольфо Гайч («Эстудиантес»). Ушли в аренду защитник Илья Агапов («Уфа»), вингер Глеб Пополитов («Чайка»), нападающий Артем Шуманский («Крылья Советов»), полузащитник Родриго Вильягра и форвард Алеррандро (оба – «Интернасьонал»).