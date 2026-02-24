В «Локомотиве» объяснили отсутствие зимних покупок

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, почему клуб не приобретал игроков этой зимой.
– В текущее трансферное окно «Локомотив» искал усиление?
– Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось.
– Не хватило средств? Или посчитали, что нецелесообразно их тратить?
– Мы работаем в рамках бюджета клуба.
– Но клуб заработал на продаже Дмитрия Баринова, однако никого не купил.
– Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить. У нас сейчас боеспособный состав – и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская – соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета.
- В зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешел только полузащитник Лукас Вера на правах свободного агента.
- Также клуб дозаявил полузащитников Вадима Арутюняна и Михаила Щетинина, форварда Дмитрия Радиковского, вернувшихся из аренды.
- Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был продан в ЦСКА за 2 миллиона евро. Также команду покинул защитник Иван Кузьмичев, перешедший в «Окжетпес». В аренду из «Локомотива» ушли защитники Марк Мампасси и Арсений Агеев, вингер Александр Французов.
Источник: «Спорт-Экспресс»