В «Локомотиве» объяснили отсутствие зимних покупок

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, почему клуб не приобретал игроков этой зимой.

– В текущее трансферное окно «Локомотив» искал усиление?

– Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось.

– Не хватило средств? Или посчитали, что нецелесообразно их тратить?

– Мы работаем в рамках бюджета клуба.

– Но клуб заработал на продаже Дмитрия Баринова, однако никого не купил.

– Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить. У нас сейчас боеспособный состав – и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская – соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета.