Бубнов назвал преимущество Мусаева над Галактионовым

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов отметил, что у главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева больше возможностей для борьбы за чемпионство.

«Если сравнивать Галактионов и Мусаева, то я могу сказать, что у Мусаева преимущество. Потому что у него больше ресурс, больше качественных футболистов и возможностей для того, чтобы бороться за чемпионство. Больше того, у него и опыта больше, потому что он уже становился чемпионом России», – сказал Бубнов.