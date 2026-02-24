Семак сказал, устал ли он от работы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в «Зените».

– Вы сказали, что у каждого игрока есть свой лимит в клубе. Вы уже восемь лет в «Зените», продлили свой контракт до конца сезона 2028/2029. Если отработаете его полностью – вы будете руководить «Зенитом» 11 лет. Даже Клопп работал в «Ливерпуле» меньше и устал. Неужели вы не устали?

– Нет. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше – менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещe в «Зените» – это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днeм. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моeм будущем в целом.

– Но со стороны многим кажется, что вы очень устали.

– А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моeм штабе «Зенит» будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое.

– У людей, независимо от профессии, иногда появляется необходимость в смене обстановки. Вы восемь лет почти каждый день приезжаете на базу, видите почти тех же людей.

– Я в ЦСКА играл 10 лет – и не уставал.

– Но стресс от тренерской работы выше.

– Безусловно. Но на сегодняшний день я не устал.