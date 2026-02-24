Введите ваш ник на сайте
Семак сказал, устал ли он от работы в «Зените»

Сегодня, 08:55
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в «Зените».

– Вы сказали, что у каждого игрока есть свой лимит в клубе. Вы уже восемь лет в «Зените», продлили свой контракт до конца сезона 2028/2029. Если отработаете его полностью – вы будете руководить «Зенитом» 11 лет. Даже Клопп работал в «Ливерпуле» меньше и устал. Неужели вы не устали?

– Нет. Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше – менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещe в «Зените» – это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днeм. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моeм будущем в целом.

– Но со стороны многим кажется, что вы очень устали.

– А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моeм штабе «Зенит» будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое.

– У людей, независимо от профессии, иногда появляется необходимость в смене обстановки. Вы восемь лет почти каждый день приезжаете на базу, видите почти тех же людей.

– Я в ЦСКА играл 10 лет – и не уставал.

– Но стресс от тренерской работы выше.

– Безусловно. Но на сегодняшний день я не устал.

  • Семак возглавляет «Зенит» с сезона-2018/19.
  • Срок контракта 49-летнего специалиста с клубом рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые


АЛЕКС 58
1771913263
Скорее от тебя все устали

rash1959
1771915882
если в этом сезоне не будет золота, то он сразу же, после последнего тура "устанет".

Пингвины Антарктиды/Форпо
1771916212
Всё повторяется один джон два джон джона время плоский круг как говорил Раст Коул

Good_win_ФКСМ
1771916522
Физрук: - нет, я не устал, как только начинаю думать, что пора прекратить позориться, так сразу вспоминаю суммы в смс из банка, и весело еду со своей "умной" женой на ее шоппинг в Германию...

Taps
1771917645
Вот же устрица. Понятно, что такое бабло терять не хочется. Будем ждать увольнения Мюллера.

Сам_себе_сказал
1771921914
кто ещё из хрюканов не отметился?

Номэд
1771923699
От сельдерея физрука толк небольшой. Всё делают южноамериканские зулусы и бабки гаСпрома для подкупа судей. Где тут уставать то?

Интерес
1771924226
Нам и отпусков не надо-нам работу подавай! Счастливые люди, завидую по-хорошему...

Plyash
1771926661
"Благодаря" спарже с укропом да петрушке только и держится . Ел бы мясо и рыбу , уже бы скукожился . Сила воли -- кремень , так-то до тридцатого года ещё далековато ... Удачи тебе , Сергей Поганович . Уволить его не могут , Зениту на неустойку денег не хватит . Выхода два -- терпеть или убить .

zigbert
1771928357
Сам он конечно никуда из Зенита не уйдет. Если только попросят.

