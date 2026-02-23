Семак – об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не знает, как дисциплинировать полузащитника Вендела.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?

– А какие ещe есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.

– Вариантов вообще нет?

– Ну скажите как?

– Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.

– Уже впаяли.

– Ему всe равно?

– Не думаю, что прям всe равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится.

Единственный минус Вендела – это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.

– О каких суммах идeт речь?

– Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет еe озвучить – оно это сделает.

– Как вы относитесь к этим опозданиям?

– Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.

– Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.

– Если кто-то опоздает – также заплатит серьeзный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их.