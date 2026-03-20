  • Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти

Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти

Сегодня, 16:42
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие голов с игры в двух встречах кряду.

  • В субботу петербуржцы победили «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ, забив оба мяча с пенальти.
  • В среду зенитовцы одолели «Динамо Мх» (1:0) в FONBET Кубке России, реализовав спорный 11-метровый.

– На протяжении последних матчей «Зениту» не удавалось забить игры. Насколько на этом делаете акцент в тренировочном процессе, может быть, в теоретической подготовке?

– Конечно, работать над реализацией нужно. К сожалению, она подводит нас в последних матчах. Моменты, если брать игры чемпионата, есть, их нужно забивать, реализовывать.

Работаем над завершением, но это такая история: иногда все получается, а иногда не получается.

Нужно терпеть, работать и верить в то, что все-таки сможем улучшить этот компонент в нашей игре.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Динамо Мх Семак Сергей
Император 1
1774014834
Уходи лучше
Ответить
NewLife
1774014904
"Конечно, работать над реализацией нужно." Давай спокойнее, а то вы так всех судей долларовыми миллионерами сделаете, а убыточный газпром сделаете еще убыточней.
Ответить
СильныйМозг
1774015057
Может попробует 4-4-2. Так хоть спокойно доиграем, без экспериментов семака.
Ответить
val69
1774017705
Не, ну выигрывать то как то надо... Столетие ведь... У гаспрëма дела то всё хуже и хуже... Не за горами тот день когда Алëшеньку посодют ( пора бы уже)... Врядли, конечно... Но ЗПРФ, ой как коснется...Вспомнят золотые дни в пердиве...
Ответить
val69
1774020664
То ли ещё будет...
Ответить
