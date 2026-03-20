Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие голов с игры в двух встречах кряду.

В субботу петербуржцы победили «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ, забив оба мяча с пенальти.

В среду зенитовцы одолели «Динамо Мх» (1:0) в FONBET Кубке России, реализовав спорный 11-метровый.

– На протяжении последних матчей «Зениту» не удавалось забить игры. Насколько на этом делаете акцент в тренировочном процессе, может быть, в теоретической подготовке?

– Конечно, работать над реализацией нужно. К сожалению, она подводит нас в последних матчах. Моменты, если брать игры чемпионата, есть, их нужно забивать, реализовывать.

Работаем над завершением, но это такая история: иногда все получается, а иногда не получается.

Нужно терпеть, работать и верить в то, что все-таки сможем улучшить этот компонент в нашей игре.