Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером

Тренер «Динамо» Роман Шаронов не согласился с мнением, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом.

– Часто можно почитать в комментариях такой тезис: «Поставь в «Зенит» любого тренера, он станет чемпионом».

– Это не так. Поймите, тренер выстраивает игру. Набор игроков ничего не гарантирует. Я могу приводить много примеров, когда топ-звезды уходят, на их место берут других, и команда начинает играть лучше и добиваться результатов. Не хочу называть имена, потому что услышат только названия команд.

Тренер выстраивает игру через тренировочный процесс. Дальше есть управление коллективом. Каждый делает это по-своему. Кто-то управлению коллективом уделяет больше времени, чем тренировочному процессу. Так что есть очень много факторов, которые влияют на результат. Для меня тренеру принадлежит тренировочный процесс, а игра – футболистам.