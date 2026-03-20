  • Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером

Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером

Сегодня, 11:41
4

Тренер «Динамо» Роман Шаронов не согласился с мнением, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом.

– Часто можно почитать в комментариях такой тезис: «Поставь в «Зенит» любого тренера, он станет чемпионом».

– Это не так. Поймите, тренер выстраивает игру. Набор игроков ничего не гарантирует. Я могу приводить много примеров, когда топ-звезды уходят, на их место берут других, и команда начинает играть лучше и добиваться результатов. Не хочу называть имена, потому что услышат только названия команд.

Тренер выстраивает игру через тренировочный процесс. Дальше есть управление коллективом. Каждый делает это по-своему. Кто-то управлению коллективом уделяет больше времени, чем тренировочному процессу. Так что есть очень много факторов, которые влияют на результат. Для меня тренеру принадлежит тренировочный процесс, а игра – футболистам.

  • «Зенит» возглавляет Сергей Семак, с которым команда выигрывала чемпионат России шесть раз подряд, а в прошлом сезоне уступила первое место «Краснодару», заняв второе место.
  • Роман Шаронов стал ассистентом главного тренера «Динамо» Ролана Гусева с 10 января.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Шаронов Роман
Комментарии (4)
Дубина
Дубина
Ага.Мы видим как сережка выстраивает что баклажаны с игры с табором цыганским забить не может(((
Garrincha58
1774001497
с этим тренером ничего не светит
Император 1
1774004955
Тренера пора менять
Cleaner
1774014234
Зенит ЗАБАШЛЯЛ столько БАБЛА СУДЬЯМ, что теперь станет КУПЛЕННЫМ "ЧЕМПИОНОМ" даже совсем без тренера...(((
