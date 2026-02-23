Семак подробно высказался об аренде Дурана в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о переходе Джона Дурана из «Аль-Насра».

Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Как вы решились на трансфер Дурана?

– Позиция форварда в РПЛ – одна из самых сложных с точки зрения поиска.

Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всeм мире.

– Но сделка выглядит фантастической. Вы, наверное, сами удивились, что такое стало возможным.

– Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем.

Мы берeм его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация – проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

– То есть пули в голове у него не боитесь?

– Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Всe зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл?