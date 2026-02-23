Клуб РПЛ назвали бандой «сбитых летчиков»

Издание «МЯЧ RU» проанализировало ситуацию в «Сочи».

«Банда «сбитых летчиков» с именами, которая готовится вылетать в ФНЛ. Что по «Сочи»?

Команда Осинькина в межсезонье шумела немного. Из трансферов на вход – Густаво Фуртадо и вернувшийся с аренды Гуарирапа. Прямо сейчас у клубе 29 (!) футболистов в заявке в духе прошлогодних «Химок».

Если смотреть на график «Сочи» в РПЛ, то там сразу 6 игр с командами из топ-8 + встречи с «Динамо» и «Ростовом». Набирать очки будет очень сложно – сейчас 9 баллов и последнее место в турнирной таблице. На сборах результаты тоже не очень: 2 победы, 3 ничьи и 1 разгромное поражение – от «Динамо» Мхч 0:3 (единственный спарринг с командой РПЛ).

Кажется, что Игорю Осинькину будет очень сложно сохранить команду в РПЛ», – считают аналитики.