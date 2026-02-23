Введите ваш ник на сайте
Ву рассказал, чем его поразила РПЛ

23 февраля, 11:27
4

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень РПЛ.

– Давай вспомним твой дебют с «Динамо», когда ты провел в команде буквально два дня. Как это было?

– Это была моя первая игра в России и сразу в стартовом составе. За два дня до этого я был в Африке и даже не мог представить, что скоро дебютирую в РПЛ. Все произошло настолько быстро, старался быстро адаптировать себя к новой команде, к тренеру. Я часто летаю, поэтому легко перенес перелет. Это было непросто, я не ожидал, что в российском чемпионате такая интенсивность, так много единоборств. Но это был отличный опыт, который помог мне быстрее привыкнуть к новой команде.

– Ты не был готов к тому, что в чемпионате России много единоборств?

– Во Франции больше тактики. В России очень жесткий футбол, где обе команды очень хотят победить. Даже когда ты выигрываешь в два или три мяча, команды против тебя продолжают биться. Заметил, что для победы мы должны провести свой лучший матч в сезоне, потому что против «Спартака» соперники отдают все ради победы. Всегда сложнее побеждать, когда ты находишься в таком большом клубе.

  • Игрок в декабре-январе участвовал в Кубке Африки, поэтому отпуска у Ву было меньше.
  • В сезоне РПЛ у Ву 8 матчей.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ву Кристофер
Цугундeр
1771836086
) слишкам многа белих..)) И потом, когда это кто-то "выигрывал в три мяча"?))
Ответить
subbotaspartak
1771837898
Ву: Во!!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771837984
Спустившись с пальмы его все поразило. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1771840306
Тебе не повезло-ещё на снегу не сыграл! Тогда приоритеты сменятся.Но всё впереди...и очень скоро!
Ответить
