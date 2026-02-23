Ву рассказал, чем его поразила РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень РПЛ.

– Давай вспомним твой дебют с «Динамо», когда ты провел в команде буквально два дня. Как это было?

– Это была моя первая игра в России и сразу в стартовом составе. За два дня до этого я был в Африке и даже не мог представить, что скоро дебютирую в РПЛ. Все произошло настолько быстро, старался быстро адаптировать себя к новой команде, к тренеру. Я часто летаю, поэтому легко перенес перелет. Это было непросто, я не ожидал, что в российском чемпионате такая интенсивность, так много единоборств. Но это был отличный опыт, который помог мне быстрее привыкнуть к новой команде.

– Ты не был готов к тому, что в чемпионате России много единоборств?

– Во Франции больше тактики. В России очень жесткий футбол, где обе команды очень хотят победить. Даже когда ты выигрываешь в два или три мяча, команды против тебя продолжают биться. Заметил, что для победы мы должны провести свой лучший матч в сезоне, потому что против «Спартака» соперники отдают все ради победы. Всегда сложнее побеждать, когда ты находишься в таком большом клубе.