«Спартак» разорвал отношения с главным агентом России

Агент Павел Андреев больше не имеет влияния на «Спартак». Все его клиенты покинули систему.

«В 2025 году член совета директоров московского «Спартака» Павел Жданов отказался от финансирования проекта фарм-клуба красно-белых, которым должна была стать «Чайка» из Песчанокопского.

Итогом стал уход из системы «Спартака» большого количества молодых футболистов, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Красно-белым пришлось в срочном порядке наполнять состав «Спартака-2» более молодыми игроками. При этом своего главного актива – футболистов-воспитанников – клуб лишился», – написал источник.