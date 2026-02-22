Филимонов заявил, что его не берут работать тренером, несмотря на две лицензии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, почему не работает тренером.

– Насколько вам интересно работать в профессиональном футболе?

– Интересно. Знаете, у меня есть две лицензии – одна общая, тренерская, другая вратарская. И ни по одной из них нет никаких приглашений в профессиональный футбол. Может быть, надо получить еще одну лицензию – по физподготовке, чтобы получить приглашение.

– С чем связываете, что нет приглашений?

– Не знаю. Спросите вы. Вы же общаетесь с руководителями, президентами, гендиректорами. Задайте им вопрос: знают ли, что есть такой Филимонов, опытный футболист, тренер, который уже 15 лет как тренер. Я работал в Долгопрудном, тульском «Арсенале», юношеской сборной, «Родине». Но в последнее время – нет.