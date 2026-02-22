Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов дополнил свои слова про отсутствие работы.

– Получается, у вас такая же ситуация, как у Мостового – футбольный опыт большой, а в клубы не зовут. Кто из вас раньше начнет работать в клубе РПЛ?

– Ну, в отличие от Александра Мостового, я хотя бы работал в футболе. У меня в тренерской карьере было много достижений – с тульским «Арсеналом» все круги российского футбола прошли, в других командах тренировал вратарей, был главным тренером, хоть и в любительской команде. Поэтому у меня тренерского опыта побольше, чем у Мостового. Не знаю, как будет, но работать я готов.