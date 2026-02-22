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  • Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»

Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»

22 февраля, 19:40
8

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов дополнил свои слова про отсутствие работы.

– Получается, у вас такая же ситуация, как у Мостового – футбольный опыт большой, а в клубы не зовут. Кто из вас раньше начнет работать в клубе РПЛ?

– Ну, в отличие от Александра Мостового, я хотя бы работал в футболе. У меня в тренерской карьере было много достижений – с тульским «Арсеналом» все круги российского футбола прошли, в других командах тренировал вратарей, был главным тренером, хоть и в любительской команде. Поэтому у меня тренерского опыта побольше, чем у Мостового. Не знаю, как будет, но работать я готов.

  • 52-летний Филимонов не работает тренером вратарей в профессиональных клубах с 2021 года. Последней его командой была «Рига». Позднее он тренировал любительский «Гераклион».
  • Игровую карьеру в профессиональном футболе Филимонов завершил в 2018 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Филимонов Александр Мостовой Александр
Комментарии (8)
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1771778791
Всех бывших спартачей не пристроить-клубов не хватит!Переквалифицируйся в управдомы.
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spartak_88
1771780037
Эхх был бы такой тренер как Романцев, а всех остальных помощниками)) Главный Романцев(к примеру) помошники : Аленичев, Титов, Тихонов , Тренера защиты: Хлестов, Ананко тренер вратарей: Филимонов, Дасаев думаю толк был бы в таком раскладе ))
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volic
1771782248
Против царя попер?
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Artemka444
1771784742
Ждем что скажет царёк
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Plyash
1771785376
Сколько Филимон выручал Спартак и сб.СССР , не счесть . Но , сколько добра не делай , будет помниться последний ляп . Это аксиома . Спасибо , Саша , ты классный вратарь .
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