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Александр Филимонов
Александр Филимонов
Завершил карьеру
15 октября 1973 (52)
#1 | Вратарь
193 см | 91 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Филимонов оценил, как «Спартак» 90-х выступал бы в нынешней РПЛ
1 марта
1
Филимонов сравнил себя с Мостовым: «Я хотя бы работал в футболе»
22 февраля
8
Филимонов заявил, что его не берут работать тренером, несмотря на две лицензии
22 февраля
2
Филимонов назвал самую загадочную фигуру российского футбола: «Никто не знает, где он»
22 февраля
7
Реакция Филимонова на тезис, что «Спартак» уже не топ-клуб
22 февраля
3
Филимонов: «Российский футбол деградирует, это тяжело смотреть»
2025.12.30 12:15
7
Пять бывших футболистов «Спартака» внесены в базу «Миротворца»
2025.12.02 15:28
5
Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной
2025.10.27 11:37
1
Видео
«Саня, жми, екарный бабай!»: Титов и Филимонов повторили культовую сцену из «Дальнобойщиков»
2025.09.26 00:15
1
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
2025.08.21 23:50
5
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
2025.08.21 18:43
2
Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»
2025.08.21 12:20
8
Филимонов оценил перспективы «Спартака» со Станковичем
2025.08.21 08:50
1
«Спартак» сообщил о двух вратарских рекордах
2025.05.26 18:55
20
Филимонов назвал лучшего вратаря РПЛ
2025.04.14 18:42
5
Филимонов оценил шансы Помазуна сыграть за «Спартак» в ближайшее время
2025.03.23 17:31
1
Филимонов объяснил, почему «Зениту» никогда не стать народной командой
2025.02.27 08:23
29
Филимонов объяснил хейт в адрес «Зенита»
2025.02.23 18:55
8
Филимонов – об экс-вратаре сборной России: «Человек-катастрофа»
2025.02.04 19:45
18
Филимонов ответил, как отнесся к трансферу Соболева из «Спартака» в «Зенит»
2025.01.17 14:08
4
Филимонов объяснил, почему не смотрит РПЛ
2025.01.17 11:16
2
Филимонов выбрал трех бывших футболистов, готовых тренировать «Спартак»
2024.12.29 18:48
15
Филимонов назвал тренера, который привел бы «Спартак» к многократному чемпионству
2024.12.29 13:43
15
Филимонов объяснил, зачем издает автобиографию
2024.11.16 20:54
3
Видео
Легенды «Спартака» проиграли «Динамо» из-за грубой ошибки Филимонова
2024.11.13 22:35
7
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Сафонов – третий российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в ЛЧ
2024.09.18 22:10
1
Филимонов грустит, что дети не знают ветеранов: «Человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака»
2024.09.16 21:49
8
Филимонов раскритиковал менталитет современных российских игроков
2024.09.16 18:18
1
Филимонов: «В «Спартаке» меняется только косметика, а стены по-прежнему в трещинах»
2024.09.16 17:09
6
1
2
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