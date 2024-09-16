Филимонов раскритиковал менталитет современных российских игроков

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов недоволен ментальностью современных игроков.

– Почему у «Зенита» есть дух победителя?

– Потому что у них есть деньги, футболисты соответствующего уровня. Это уже традиция, там так воспитано поколениями. Приходит футболист и понимает, что это команда-победитель. Так же было в «Спартаке»: у нас на физиологическом уровне не существовало слова «проиграть». Даже когда мы обсуждали матч, который сыграли вничью, воспринимали это как поражение. Для нас ничья – трагедия, а поражение – катастрофа. Сейчас такого даже близко нет: проиграли – и ладно. Мы после ничьей даже не могли себе позволить улыбку. Сейчас люди смеются, всe у них нормально.

Однажды мы очень плохо сыграли в Самаре, даже не пошли похлопать болельщикам. А лет 10 назад состоялась встреча с фанатами «Спартака», где они спустя годы спросили, почему мы не подошли к ним. Я им ответил: «Вы не поверите – стыдно было». Нам было стыдно, что они пришли нас поддержать, а мы, простите, какие-то «Крылья» не смогли победить. Мне было стыдно на улицу выйти после неудачных матчей, потому что болельщики увидят.

А сейчас для футболистов это нормально: вот проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке – ну ничего страшного. Пошли попили, кальян покурили, в красивую машину сели, деньги на счeт упали – и всe у них хорошо. Поймите, это не старческое брюзжание. Раньше действительно было по-другому, поэтому и дух победителя присутствовал.