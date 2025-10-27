Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной

Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной

Сегодня, 11:37

Комментатор Виктор Гусев дал объяснение ошибке экс-вратаря сборной России Александра Филимонова в матче с Украиной в 1999 году (1:1).

  • Ничья не позволила России выйти на Евро-2020.
  • Единственный гол украинцев в ворота Филимонова забил Андрей Шевченко.
  • Филимонов тогда выступал за «Спартак».

– Матч с Украиной 9 октября 1999 года вы комментировали с Андреем Головановым. Помните свои ощущения сразу после пропущенного Филимоновым гола?

– Это было страшное разочарование. Считал, что, во-первых, по своей силе наша команда была достойна Евро. А во-вторых, ребята должны были быть вознаграждены судьбой за то, как они по ходу турнира выкарабкались из почти безысходной ситуации. А получилось наоборот...

– Можете объяснить природу ошибки Филимонова?

– Во-первых, в футболе случается все. Во-вторых, могло повлиять психологическое состоянии Саши, у которого именно тогда была непростая ситуация в личной жизни.

«Саня, жми, екарный бабай!»: Титов и Филимонов повторили культовую сцену из «Дальнобойщиков» 1
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 5
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Филимонов Александр
